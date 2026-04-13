Pamela López miente descaradamente a Shirley Arica al negar polémica frase en pelea ¿No se acuerda?

Hace unos días, Pamela López tuvo una fuerte pelea con Shirley Arica por haber pisado su plato de comida que estaba en el suelo cuando la 'chica realidad' discutía con Paul Michael. Ahora, Arica trató de apaciguar los conflictos, pero la influencer sorprende al mentirle sobre las polémica frase que le dijo en aquella discusión.

Shirley intenta hacer las paces

Después de haber superado la eliminación en 'La Granja VIP', Shirley Arica se acercó a Paul Michael y Pamela López para intentar llevar la fiesta en paz tras la fuerte pelea que tuvieron por una bolsa de basura y un plato de comida hace unos días.

"Yo no tengo nada en conta tuya, yo no me di cuenta porque me estaba peleando con él. En buena onda te lo digo, yo no lo he hecho a propósito, menos lo de la basura, no te he pisado el plato a propósito", señala Shirley, y López responde que no trató de tirarle el plato: "Yo te señalaba mi plato porque no quería ni verte la cara, yo estaba la tope y gritaba".

Pamela López miente

En otro momento, la 'chica realidad' menciona a la ex de Christian Cueva que ella escuchó claramente cuando le dijo 'cu** falso' y por eso respondió, pero la 'KittyPam' niega haberlo dicho rotundamente.

"Culo falso no es mi palabra, yo dije aceite de avión, repetí la misma palabra que me dijeron a mí en el día del Axe, no es mi frase", señala.

Ante estas declaraciones, el público en las redes sociales no dudaron en desmentirle de manera inmediata sacando las imágenes de archivo donde efectivamente Pamela López dice fuerte y claro la polémica frase.

¿Cómo fue la pelea?

El conflicto se inició por unas bolsas de basura mal ubicadas. Algo tan sencillo terminó desatando una de las peleas más fuertes del programa. Paul Michael colocó las bolsas de basura cerca de donde estaban Shirley Arica y sus compañeras, pero ni se dieron cuenta. Minutos después, la 'Chica Realidad' las movió cerca de donde comían Pamela López y Paul Michael. El cantante reclamó y discutió boca a boca con Shirley.

Luego, la tensión subió y nadie pudo frenarla. Con el paso de los minutos, las cosas se pusieron más intensas. De pronto, Shirley Arica pateó la taza y el plato de comida de Pamela López, lo que provocó aún más tensión.

De esta manera, Shirley Arica y Pamela López han intentado aclarar las cosas después de la fuerte pelea que tuvieron hace unos días. Aunque dentro de la conversación, lo que más llamó la atención fue la mentira que dijo la influencer sobre una polémica frase que el público la desmintió de manera inmediata.