Said Palao dedica romántico mensaje a Ale Baigorria durante viaje a España: "Felicidades mi amor"

Hace un mes, Said Palao fue ampayado por Magaly con mujeres en un yate por la despedida de soltero de un amigo. Aunque Alejandra Baigorria señalaba que no sabía si perdonaría a su esposo, ahora él le ha dedico romántico mensaje en redes donde confirmaría que fue perdonado aparentemente.

¡Said Palao derrocha amor por Alejandra Baigorria!

Hace unos días, Alejandra Baigorria reveló en sus redes sociales que viajó junto a su familia a España para un importante evento donde fue premiada hoy. Lo que nunca mostró es que Said Palao también lo acompañó en este día importante, ya que incluso ambos llegaron en diferentes momentos en el aeropuerto para no ser captados juntos por la prensa.

Hoy se llevó a cabo este importante evento para la 'gringa' donde la premian por su trabajo como empresaria. La artista se lució con un vestido negro de encaje confeccionado especialmente para ella. Por su parte, su esposo no dudó en compartir cómo se lucía la 'gringa' y le dedicó un romántico mensaje por su gran logro.

"Felicitaciones mi amor, te lo mereces", expresó el chico reality en sus redes con corazones rojo y blanco.

Captados juntos en el aeropuerto de España

Alejandra Baigorria y Said Palao volvieron a llamar la atención tras aparecer en un aeropuerto en España. Todo se conoció luego de que el programa "Q Bochinche" difundiera imágenes de Palao, y más adelante un video de TikTok mostrara también a Alejandra en el mismo lugar.

Este nuevo encuentro ha generado dudas entre sus seguidores, ya que ocurre poco tiempo después del ampay en Argentina, donde Said fue captado con varias mujeres en un yate. El creador de contenido dejó entrever que Said intentó pasar desapercibido.

"La gente le empezó a escribir a Alejandra Baigorria, tengo los screenshots y le dijeron: 'Ya te captaron. Ya te vimos en TikTok que estás con Said Palao ¿Por qué no lo muestras en tus redes?'. Decía: 'Pero yo en ningún momento me estoy ocultando'. Claro, no te estás ocultando, pero tampoco lo estás luciendo... Estaba Said Palao, bien camufladito por ahí", contó Samu.

De esta manera, parece que Alejandra Baigorria aún no estaría lista de compartir que Said Palao la acompañó en este importante evento de premiación en sus redes sociales. Por su parte, el chico reality sí le dedicó un romántico mensaje hacia la empresaria dando señales que aparentemente ya habría sido perdonado por el ampay en Argentina.