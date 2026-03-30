Melcochita critica falta de apoyo a la música de Manolo Rojas tras su fallecimiento: "Era un showman"

El Perú continúa conmocionado por la repentina muerte del comediante Manolo Rojas, ocurrida el 27 de marzo. Su partida generó homenajes y mensajes de despedida de figuras del espectáculo. Entre las voces más sentidas destacó Pablo Villanueva, 'Melcochita', quien recordó con emoción su amistad y trayectoria compartida.

Melcochita recuerda su amistad con Manolo Rojas

Durante una entrevista para 'América Hoy', Pablo Villanueva expresó el profundo dolor que le dejó la partida de su amigo, con quien compartió escenarios y vivencias durante varios años. El humorista destacó el vínculo cercano que construyeron desde los inicios de la carrera de Rojas.

"Me siento muy herido porque desde que trabajamos cuando él recién comenzó siempre le daba ánimos porque era jovencito y me agarró mucho cariño. A veces nos dábamos chistes, nos queríamos mucho, yo era hincha de él y él era hincha mío", relató con evidente emoción.

Además, no dudó en resaltar las cualidades artísticas de Manolo Rojas, a quien describió como un talento integral dentro del entretenimiento. Para Melcochita, su colega no solo destacaba en la comedia, sino también en la música y el espectáculo en general.

"Era muy noble, no se metía con nadie, no se envidiaba a nadie, colaboraba con los artistas. Para mí era un genio del humor, no solo era comediante, era un showman. Yo le quiero dar un mensaje para a todos los que ponen música, hicimos un video extraordinario de salsa y nunca lo pasaron, esperan que uno se muera para pasar su música", cuestionó.

El artista también aprovechó el momento para criticar la falta de apoyo hacia los talentos locales. Según señaló, en otros países el artista nacional tiene mayor visibilidad, algo que, a su parecer, aún no se logra en el Perú.

"Me siento un poco triste porque acá no es como en otros países que el artista nacional es primero. En discotecas en el extranjero pasaban el video, pero en el Perú no. Él se hubiese sentido contento si lo hubiesen transmitido en la radio o ustedes en los videos", agregó.

@rkt696 Melcochita critica falta de apoyo a la música de Manolo Rojas tras su muerte ♬ sonido original - rkt696

Última conversación antes de su fallecimiento

Otro de los momentos más impactantes del programa fue cuando Pablo Villanueva fue cuando reveló que mantuvo contacto con Manolo Rojas el mismo día de su fallecimiento. Según contó, ambos conversaron durante la mañana, intercambiando bromas como solían hacerlo habitualmente.

"A veces pienso que es mentira porque a mí me han matado hasta cuatro veces. Yo estuve con él hablando en la mañana el mismo día, lo llamé, nos empezamos a cochinear, a contar chistes y cuando en la noche me dijeron dije que están vacilando", confesó.

La revelación evidenció lo inesperado de la partida del comediante y el impacto que generó entre sus allegados. Para Melcochita, la noticia resultó difícil de asimilar, especialmente por la cercanía que mantenían.

En conclusión, la muerte de Manolo Rojas deja un vacío en la escena humorística nacional, pero también una serie de recuerdos que sus colegas no dudan en compartir. El testimonio de Pablo Villanueva refleja no solo el cariño que le tenía, sino también la admiración por su trayectoria y su forma de ser.