¿Para reavivar el amor?

Samahara Lobatón se puso un chip para aumentar el libido antes de ver a Youna: "Es perfecto"

Antes de realizar su viaje a Estados Unidos para ver a Youna, Samahara Lobatón aprovechó la oportunidad de ponerse un chip para aumentar el libido y tener más energía.

Samahara Lobatón se puso un chip de libido
21/02/2026

Desde hace días atrás, Youna viene realizando varias transmisiones en vivo con Samahara Lobatón donde comparten algunas anécdotas y ahora están juntos en Estados Unidos. Aunque la influencer reveló que antes de viajar se colocó el chip para aumentar el libido. 

Samahara Lobatón se coloca chip para aumentar el libido

Por medio de las redes sociales, Samahara Lobatón reapareció nuevamente con una doctora estética. Anteriormente, reveló que se sometería a algunos retoquitos antes de viajar a Estados Unidos para visitar a Youna, el padre de su hija mayor. Ahora, la joven influencer se habría puesto el 'pellet de testosterona' para aumentar el libido, ya que estaría enamorada. 

Lo que llamó la atención es que fue Melissa Klug quien acompañó a su hija para que se ponga este chip  que la rejuvenecerá y le dará más energía, donde finalmente Samahara viajará para reencontrarse con su yerno favorito.

"He traído a mi engreída y mi dolor de cabeza para que le aumentes la energía", expresó Klug, y la doctora menciona: "Con el pellet de testosterona vamos a mejor la energía y la libido. Me enterado que estás enamorada". Entonces, Samahara lo confirma: "Sí, pronto voy a viajar a ver a Youna, así que perfecto, me cae como anillo al dedo" y Melissa termina diciendo: "Mi yerno preferido".

¿Cómo fue el reencuentro con Youna?

Tras la llegada de la hija de Melissa Klug a USA, los padres de familia decidieron salir a un centro nocturno para compartir un poco. En aquella transmisión en vivo, ambos se lucieron muy felices conversando e incluso, se animaron a bailar juntos.

Hubo un momento en que Samahara Lobatón se apoya en el hombro de Youna para ver los comentarios y en ese momento, el joven no duda en intentar robarle un beso, pero sin mucho esfuerzo. Esto sacó una sonrisa de la influencer que de manera inmediata se fue hacia atrás incorporándose en su asiento.

En otras situaciones, se mostraba cómo la influencer hacia su show de celos afirmando que el padre de su hija mayor la trajo para solo terminar viendo a otras mujeres. Sin duda, ambos mostraron la buena relación que llevan juntos y que tienen una amistad, más no desean tener una relación romántica como anteriormente.

De esta manera, Samahara Lobatón parece que sigue con el show de coqueteos con Youna para seguir generando, aunque se realizó algunos retoquitos previos a su viaje a Estados Unidos como el chip de libido para tener más energía.

