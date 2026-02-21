¡La salsa de luto! El maestro Willie Colón falleció a sus 75 años y sus colegas se despiden

Willie Colón es un icónico artista de la salsa a nivel internacional que hace unos días se reveló su delicado estado de salud. Lamentablemente, hoy sus familiares anunciaron su deceso a sus 75 años con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Falleció Willie Colón

A través de las redes sociales de Willie Colón, fueron sus familiares quienes se encargaron de dar la lamentable noticia. El artista de salsa fue una leyenda y pionero, que hace unos días fue internado en un hospital de Nueva York por problemas respiratorios. Ahora, revelaron su deceso hoy sábado 21 de febrero acompañado de sus seres queridos.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", expresaron en el comunicado.

Así mismo, agradecieron las oraciones que hicieron los seguidores y amigos cercanos por su salud cuando estaba internado. Ahora, pidieron privacidad para poder despedirse del artista.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", agregaron.

Sus compañeros se despiden

Varios de sus compañeros estuvieron pidiendo por la recuperación de la leyenda de la salsa cuando se encontraba internado. Ahora, compartieron sensibles mensajes tras su partida. Uno de los primeros en pronunciarse fue Willie González.

"Hoy mi corazón está profundamente conmovido por la partida de un gigante de nuestra música, el maestro Willie Colón. Su legado marcó la historia de la salsa y abrió caminos para todos. Fue inspiración, fue fuerza, fue identidad para nuestra cultura latina", expresó.

Artistas como Tito Nieves, Jerry Rivera, Grupo Niche, Víctor Manuelle, Sergio George y muchos más expresaron sus condolencias a su familia. Así mismo, expresaron cómo Willie Colón fue uno de los pioneros de la salsa y abrió paso a todos los cantantes de este género musical, recordando así su trayectoria musical y que su música nunca dejará de sonar.

De esta manera, la familia de Willie Colón ha confirmado el deceso de la leyenda de la salsa. A sus 75 años creó una carrera musical impecable llena de muchos éxitos, que hoy siguen sonando con fuerza y se mantendrá por generaciones. Miles de seguidores se despiden del artista de salsa.