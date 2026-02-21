Vanessa Pumarica afirma que Christian Cueva no se divorciará de Pamela López: "Estoy segura"

En el pasado, Vanessa Pumarica fue la amiga íntima de Pamela Franco y compartían muchos años juntos, pero desde que sale con Christian Cueva todo habría cambiado y se separaron. Ahora, señala que el pelotero nunca se divorciaría de Pamela López y por ello, la cantante estaría esperando en vano.

Vanessa Pumarica sobre divorcio de Cueva

Durante una entrevista con 'Un día en el mall', Vanessa Pumarica fue consultada sobre Christian Cueva y su deseo de casarse con Pamela Franco, pero que aún no acelera los procesos para divorciarse de Pamela López, a pesar que se separaron hace dos años.

"Cueva grita que se quiere casar con Pamela Franco, pero hasta ahora no se divorcio de su esposa Pamela López", le pregunta el reportero, y Pumarica respondió: "Yo considero que no se va a divorciar, estoy segura (¿Pamela Franco está perdiendo el tiempo ahí?) Sí, no se va a divorciar él, se nota. El hombre que quiere realmente separarse, se separa".

Así mismo, la empresaria señaló que un hombre que desea separarse de manera legal, lo hace de inmediata y no hace esperar a su actual pareja. Además, señala que el pelotero sería el mismo 'perro del hortelano' que no soltaría a Pamela Franco, pero que tampoco se divorciaría.

"El hombre que quiere separarse, se separa, el que quiere casarse, se casa. Hay hombres así el 'perro del hortelano', el que come y no deja de comer, es él", aclaró.

Afirma que no desea retomar su amistad con Pamela Franco

Entonces, la empresaria fue consultada sobre la amistad que tenía con Pamela Franco, antes que estuviera con Christian Cueva, y si habría la posibilidad que vuelvan a ser amigas, pero ella lo negó de manera inmediata. Afirma que actualmente está más tranquila y alejada del ambiente tóxico.

"No, yo estoy contenta y feliz así, estoy con mis energías estables, tranquilas, evito los problemas. Ese entorno es muy tóxico, muchos problemas (¿No vas a ser más alcahueta?) No, ya no, me quedó clarísimo, no voy a ganarme problemas por gusto", expresó Pumarica en una entrevista con un medio.

De esta manera, Vanessa Pumarica que tuvo una amistad con Pamela Franco en el pasado, asegura que estaría esperando en vano que el 'Aladino' se divorcie de Pamela López. Afirma que Christian Cueva seguiría casado aún con la madre de sus hijos, pero que a la vez no soltaría a la cantante de cumbia.