Magaly comenta el reencuentro de Samahara Lobatón y Youna: "Los mejores amigos no se coquetean"

Samahara Lobatón ha viajado a Estados Unidos para que su hija mayor pase tiempo con su padre Youna, pero también reencontrarse para seguir realizando sus transmisiones en vivo. Ahora, Magaly cuestiona tantos coqueteos entre ambos y les manda consejito.

Magaly sobre reencuentro de Youna y Samahara

En su programa, Magaly Medina ha quedado sorprendida por cómo Samahara Lobatón viajó rápidamente a Estados Unidos para reencontrarse con Youna. La conductora de televisión quedó sorprendida de cómo el joven que está pasando por quimioterapia, aparecía lleno de vida en las transmisiones y salidas.

"Los mejores amigos no se coquetean. Ellos ya virtualmente en sus conexiones en vivo estaban que coqueteaban y miren ahora, están en un bar ¿No que estaba en quimioterapia? Ahí se le ve muy saludable, se le ve energético, muy recuperado o solo la presencia de la Samahara, le ha hecho que entre unas ganas de vivir, tenga ganas de salir de la cama y salir a divertirse", expresó.

En ese sentido, la 'urraca' recuerda cuando tuvo la entrevista con Youna y le contaba que había momentos en que no la pasaba bien, pero ahora lo ve recuperado tras la visita de su hija y Samahara. También, deslizó el apuro de la influencer de viajar y que esté en coqueteos con el padre de su hija mayor.

"Dice que no tiene fuerza para nada, pero tiene fuerza para bailar, una salidita de a dos. Estos dos se han juntado, no sé si lo hace para sacar pica al Bryan después de todo lo que le hizo, no sabemos qué juego está haciendo Samahara Lobatón, pero no creo que haya tomado un vuelo para los likes y platita en TikTok", agregó.

Les recomiendo no regresar

En otro momento, Magaly Medina señala que este 'juego' que están Samahara Lobatón y Youna sería muy peligroso porque han tenido una historia muy complicada y espera que no se malogre.

"Es un jueguito bien peligroso, Samahara y Youna se pueden volver a quemar porque como ellos son explosivos los dos, no vaya ser que una de esas comiencen a sacar las cosas del pasado y terminen en una guerra sin tregua como la tenían hace poco, nunca se sabe", dijo.

De esta manera, la conductora Magaly Medina quedó sorprendida por la vitalidad de Youna al reencontrarse con su hija y Samahara Lobatón en Estados Unidos. Además, señaló que los mejores amigos deberían tener cuidado de no revivir tanto cariño.