Pamela López se defiende de Dayron Martín tras acusarla de consumir sustancias ilícitas: "Jamás lo hice"

Hace unos días, Pamela López acusó a Dayron Martín de que aparentemente haber consumido sustancias ilícitas hace muchos años atrás. Ahora, el salsero la señaló como también consumidora, pero la influencer sale a defenderse con todo.

Pamela López sale a defenderse

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Pamela López respondió a Dayron Martín tras acusarla de también ser 'alérgica', que lo usan para referirse al consumo de sustancias ilícitas. Así mismo, la influencer se comunicó con la 'KittyPam' negando todas las acusaciones en su contra.

"Yo jamás he consumido ningún tipo de drogas ni mucho menos ese talco blanco, gracias a Dios puedo decirlo abiertamente y no hay ni una sola persona que me pueda sindicar de eso", expresó.

En ese sentido, también señaló que podrían hacerle todos los exámenes para ver si algún momento fue consumidora de aquello y que saldría limpia. Además, de que nunca fue acusada o relacionada a ese tipo de sustancias ilícitas en el pasado, ni actualmente.

Así mismo, señaló que ella sigue firme con todas sus declaraciones, pero señala que el cantante de salsa estaría buscando la forma de 'colgarse' de su fama actual y le pide que siga su camino como artista.

"Estoy siendo bien firme, yo dije que deje de meter las narices donde no le corresponde, que deje de colgarse como un monito y que él tiene talento, que siga su camino", declaró.

¿Qué dijo sobre el supuesto amorío?

En otro momento, el conductor Rodrigo González del programa 'Amor y Fuego' le pregunta directamente si las declaraciones de Dayron Martín son reales, pero señala que nunca tuvieron una relación. Es así como el periodista le pregunta si tuvo algún encuentro con el salsero y así respondió la pareja de Paul Michael.

"No puedo aceptar una relación porque jamás la he tenido y jamás la tendría. Yo lo conocí en el año 2008, ha sido contadas las veces que me he reunido con él, unas 3 o 4, no más y él tenía una relación, no una, 500 relaciones en Trujillo. Lo conocí, salimos y nada más, ahí quedó todo", expresó.

De esta manera, Pamela López sale a defenderse luego de que Dayron Martín también la acusara de haber consumido sustancias ilícitas en el pasado cuando se encontraban en su amorío en Trujillo. Ante ello, señaló que podrían hacerle todas las pruebas posibles para descartar que no es consumidora en la actualidad.