Dayron Martin afirma que Pamela López habría tenido problemas con sustancias ilícitas: "Ella es más alérgica"

Desde que Dayron Martín confirmó que tuvo un amorío con Pamela López hace muchos años atrás cuando aún estaba con Anelhí Arias, el salsero fue acusado por la ex de Christian Cueva de consumir sustancias ilícitas. Ante esto, el artista le respondió a la 'KittyPam' señalando que ella hacía lo mismo.
Dayron Martín le responde a Pamela López
Luego que Pamela López fuera consultada sobre las declaraciones de Dayron Martín y sobre su amorío en el pasado, deslizó que el salsero habría tenido problemas con sustancias ilícitas. Ahora, el artista musical salió a responderle con todo en el programa 'Amor y Fuego'.
"Yo no voy a decir algo en específico, le voy a seguir el mismo ritmo de las alergias. Yo en su momento, a esa alergia que ella se refiere, tuve el valor en un programa de televisión de sentarme y decir que yo tuve alergia, pero lo que nadie sabe es que ella es más alérgica que yo y no todavía no ha tenido el valor de decirlo", expresó.
En otro momento de la conversación, el cantante de salsa señala que cuando se veían en el pasado en Trujillo, ambos compartían aquella 'alergia' entre ambos, pero que la influencer ahora no quiere aceptar.
"Nos contagiamos mutuamente de la alergia. Lo que pasa es que ella me contagiaba a mí su alergia... (estornuda) ¿me entiendes? Entonces yo la contagiaba a ella, lo que pasa es que a ella le duraba días la alergia. Eso sí no se atreve a decirlo, ¿me entiendes? Ella es bastante alérgica", dijo.
No quiere llamar la atención
En otro momento, el salsero menciona que no quiere colgarse de la supuesta fama de Pamela López, pero que solo respondió la pregunta que le hicieron en una entrevista sobre lo que tuvo con al influencer 'KittyPam' en el pasado.
"A mí solamente me hicieron una pregunta hace tiempo y yo respondí con la verdad. Yo no me he metido con nadie. Es una manera de decir cosas incoherentes porque además esto le encanta desvirtuar... como estoy notando, desvirtuar el punto centro del tema que es: ¿tuviste o no tuviste algo?", declaró.
De esta manera, Dayron Martín sale a responder con todo a Pamela López tras acusarlo de haber tenido problemas con sustancias ilícitas en el pasado cuando se conocían. Ante esto, el salsero señaló que era algo que sí aceptó en un programa, pero que la influencer también lo consumía.