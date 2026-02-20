RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡La sorprendió!

Tefi Valenzuela celebra su cumpleaños en Miami junto a su saliente ¿Le regaló un auto?

Por medio de sus redes, Tefi Valenzuela compartió cómo celebró su cumpleaños con una gran fiesta en Miami al lado de su nuevo saliente y al parecer, le habría regalado un auto.

Tefi Valenzuela celebra su cumpleaños en Miami junto a su saliente
Tefi Valenzuela celebra su cumpleaños en Miami junto a su saliente (Composición Karibeña)
20/02/2026

La joven Tefi Valenzuela es una artista que actualmente se encuentra en Miami y acaba de celebrar su cumpleaños con una gran fiesta al lado de varios artistas. También fue captada con un nuevo saliente y al parecer, le dio un lujoso regalo.

Tefi Valenzuela está de cumpleaños

A través de sus redes sociales, Tefi Valenzuela mostró como fue su celebración al lado de sus amistades. La joven peruana se lució con un vestido encajado rosa mientras bailaba con mucha energía en la posta de baile de un centro nocturno. Luego, la cantante se cambió de ropa para presentarse ante todos y cantar su nuevo tema de cumbia "Cumbia apasionada".

Además, estuvo realizando algunos bailes más al lado de su nuevo saliente, un 'gringo' que aún se desconoce su identidad, pero con quien fue captado días anteriores comiendo una pizza.

¿Le regaló un auto?

Lo que llamó la atención para el conductor Rodrigo González del programa televisivo 'Amor y Fuego', es que aparentemente el saliente de la peruana le habría regalado un auto. Ante esto, la infuencer se comunicó por medio de una llamada para despejar dudas.

"¿Ese auto te lo ha regalado?", le preguntó, y ella respondió: "No, ya quisiera, mis amigos especulaban decían '¿Es tu regalo de cumpleaños?' No, es decoración de la fiesta. Dame unos meses más y yo lo consigo, me gustaría, pero no, no es mío".

@farandula.lorcha ¡Nos vendieron humo! 💨😧 #farandulalorcha #tefivalenzuela #peruanos #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

Aclarando que no recibió un auto por su cumpleaños de parte de su saliente, el conductor le preguntó más por este joven que apareció en su vida durante su viaje en Miami. Aunque no quiso dar muchos detalles, reveló que estaría regresando al Perú para promocionar su nuevo tema y hablar más sobre su vida personal.

"La estoy pasando muy bien, el guapo ahí estamos súper bien, pronto voy a Lima ¿Dónde se conocieron? Aquí en Miami, lo único que te puedo decir es que ando bien apasionado, bien feliz, celebrando mi cumpleaños, gracias a Dios todo bonito. Es gringo, he tenido que practicar mi inglés", agregó la joven en la llamada con el programa.

De esta manera, Tefi Valenzuela ha contado que ha celebrado por todo lo alto su cumpleaños en Miami con sus seres más cercanos y su nuevo saliente. Aunque no recibió de regalo un lujoso auto, señaló que la viene pasando muy bien con su 'gringo' y regresará a Lima para promocionar su reciente canción.

Temas relacionados Auto cumpleaños Miami regalo saliente Tefi Valenzuela

