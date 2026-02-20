Gerardo Pe celebra que ganó el Mister Karibeña Verano 2026 ¿Mario Irivarren se puso celoso?

Radio Karibeña lanzó la competencia 'Mister Karibeña Verano 2026' donde el ganador fue Gerardo Pe. El artista sorprendió al aparecer usando una corona en el podcast de 'La Manada', pero al parecer su compañero Mario Irivarren no habría estado muy contento con el resultado.

Gerardo Pe gana premio Mister Karibeña Verano 2026

En el podcast 'La Manada', Gerardo Pe apareció muy emocionado tras salir victorioso como el 'Mister Karibeña Verano 2026' donde venció a muchos contrincantes para llevarse el ansiado premio. Aunque, su felicidad se opacó por la 'cara larga' de su compañero Mario Irivarren, quien también estaba participando en el concurso.

"El bebito está asado, no me celebra, no me aplaude ¿Qué ha pasado hermano? ¿Por qué no me felicitas? ¿Por qué no me dices bebito 'has ganado el Rey Karibeña'?", le pregunta, y Mario responde: "Felicidades bebito, que bueno que ganaste el Rey Karibeña, me alegro por ti, bien merecido".

¿Mario Irivarren celoso?

Al ver que sus palabras no mostraban sinceridad, Gerardo le pidió a Mario Irivarren que hablara sobre su molestia. Entonces, el exchico reality expresó que no le parecía justo que el influencer ganara el premio, ya que era un concurso de belleza exterior.

"No todo es broma, no todo es chongo, sigue con la broma, normal que ganes, pero me jode que todos lo tomen a la broma. Si hay un concurso del 'Rey del Verano' que tiene que ver con cara y cuerpo, lo justo es que gane yo, fuera de la joda. Si es el más gracioso gana Gerardo, si es el más guapo por joda gana Gerardo, todo lo gana Gerardo. Esta bien que llegues a la final, pero ahí tenía que ganar yo, es lo justo", indicó.

Gerardo agradece a sus fans

Luego, se demostró que todo era parte de un show de los conductores de 'La Manada' y Mario Irivarren mostró su alegría verdadera por su compañero. Gerardo Pe agradeció el apoyo de sus seguidores por este premio

"He ganado para que la gente se muera de risa, para la chacota, tienen razón. He ganado justo porque tengo mi club de fans y la gente ha votado. Ayer mi vieja me ha llamado. Yo quiero acá mi premio. Me siento querido por la gente hermano, me gusta ser el Mister Karibeña por lo menos puedo decir que ha ganado algo en la vida", dijo.

De esta manera, Gerardo Pe celebró tener el gran cariño de sus seguidores y lograda ganar el 'Mister Karibeña Verano 2026', venciendo a Mario Irivarren en la final del concurso.