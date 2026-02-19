Jossmery Toledo aclara su vínculo con ex de Isabella Ladera: "No me ando besando con cualquiera"

Jossmery Toledo volvió a acaparar titulares tras ser vinculada en un romance con el puertorriqueño Isander Pérez, expareja de Isabella Ladera, durante su participación en el reality El rancho de Destino. La expolicía no solo protagonizó escenas románticas en el programa, sino que dejó entrever que el vínculo continúa fuera de cámaras,

Jossmery admite que hay sentimientos, pero evita profundizar

En las últimas semanas, Jossmery Toledo e Isander Pérez se convirtieron en una de las parejas más comentadas del reality. La química entre ambos resultó evidente desde los primeros episodios, y los besos que compartieron frente a sus compañeros reforzaron la idea de que el acercamiento no formaba parte de una estrategia televisiva.

La modelo fue clara al referirse a sus sentimientos hacia el boricua. "No pensé que iba estar Isander y que yo le iba gustar a el y que yo le iba a gustar por que gusto hay ya que no me ando besando con cualquier chico que entre por la puerta", mencionó, dejando en claro que el interés es real.

Tras culminar las grabaciones, ambos continuaron compartiendo tiempo juntos. Incluso celebraron el 14 de febrero en compañía, lo que avivó las especulaciones sobre una relación formal. Las publicaciones en redes sociales donde aparecen juntos reforzaron la percepción de que el romance va en serio.

Sin embargo, cuando el programa América Hoy intentó comunicarse con Jossmery para conocer más detalles, ella optó por postergar cualquier declaración. "Cualquier entrevista la daré la otraa semana que llegue a Perú pero no cobraré lo mismo no diré anda más", respondió, dejando entrever que hablará próximamente, aunque sin revelar mayores detalles por ahora.

El beso que encendió la convivencia en el reality

Jossmery Toledo e Isander Pérez iniciaron a generar revuelo tras protagonizar un beso que marcó un quiebre dentro de la competencia. El momento ocurrió durante una reunión entre los participantes, cuando la conversación tomó un tono más íntimo. Visiblemente nervioso, el influencer confesó:

"En verdad, mi amor, no soy de hablar mucho". Lejos de incomodarse, Toledo tomó la iniciativa y respondió con seguridad: "Espérate, despacio. Yo te voy a enseñar a besar", frase que dio paso a un beso que provocó gritos, aplausos y sorpresa entre los concursantes.

Desde el inicio del programa, la química entre ambos resultó evidente. La popular 'Tombita' no ocultó su interés por Isander, cuyo pasado sentimental con Isabella Ladera también alimentó comentarios y especulaciones. Cada interacción fue seguida con atención tanto por los participantes como por la audiencia.

El beso no solo alteró la dinámica de convivencia, sino que también reforzó alianzas y posicionó a Jossmery como una de las figuras más comentadas del reality. El clip se convirtió rápidamente en uno de los más compartidos en redes sociales, consolidando su protagonismo en el programa.

El romance entre Jossmery Toledo e Isander Pérez ha traspasado las pantallas y continúa generando expectativa. Aunque la modelo evita profundizar por ahora, sus palabras confirman que el sentimiento es genuino. Con una relación que parece consolidarse fuera del reality, el público espera que pronto revele más detalles sobre esta nueva etapa en su vida sentimental.