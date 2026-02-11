Daniela Darcourt a Carlos Cacho tras decir que Yahaira es la mejor exponente de salsa: "Si tiene preferencia..."

En un programa de TV, el maquillador Carlos Cacho señaló que Yahaira Plasencia sería la exponente de salsa más importante del Perú, aunque sus compañeros no estuvieron de acuerdo. Ante esto, Daniela Darcourt salió a responder tras esta declaración.

Daniela Darcourt sobre Yahaira como mejor exponente

En el podcast 'Qué bochinche', Daniela Darcourt fue invitada para conversar sobre diversos temas, pero tocaron sobre el comentario que dio Carlos Cacho. Ya que según los compañeros del maquillador, Yahaira Plasencia no sería la mayor exponente de salsa en el Perú, sino ella.

Ante esto, la cantante señaló que hay diversas figuras peruanas que han brillado desde hace muchos años atrás y que ahora, siguen sonando con fuerza en otros países latinos por su música. Además, agregó que se inspiró de muchos ellos.

"Hablar de exponentes internacionales de salsa peruana, el maestro Antonio Cartagena, a quien le mando un beso porque hasta el sol de hoy sigue sonando en Colombia, Ecuador, Nicaragua, personas que realmente han hecho algo por el país. Tanto se ha dicho y se hablado de la señora Laura Mau, en su momento también tuvo protagonismo. Un montón de artistas que personalmente me han inspirado también a mi trabajo y mi carrera", expresó.

En otro momento, comentó sobre las palabras que dio Carlos Cacho señalando que es su decisión por su preferencia y que no entrará a responder. Así mismo habló que tiene varios temas propios, que no son covers.

"Si nos referimos al señor Carlos Cacho, si tiene preferencia por Yahaira, yo no voy a entrar en ese 'dime y direte' con él. Que si sale una por qué la comparan con la otra, mencionan el tema de los covers, señores tengo 7 álbumes inéditos y a muchos les cuesta no apoyar. ¿Cuál es el recurso más fácil? los covers porque eso sí lo consumen y sí lo bailan en las discotecas", agregó.

¿Qué dijo Carlos Cacho?

El maquillador no dudó en comentar que para él, la mayor exponente de salsa actualmente es Yahaira Plasencia dejando sorprendidos a sus compañeros en el set, quienes le reclamaron señalando que se olvidaba de Daniela Darcourt.

"Yo la amo, la respeto, es una artista importante, el exponente de salsa más importante del país. Es la exponente femenina más importante de nuestro país, Yahaira Plasencia, le guste a quien le guste", dijo.

De esta manera, Daniela Darcourt afirma no querer estar en un 'dime y direte' con Carlos Cacho por su preferencia con Yahaira Plasencia. Además, resaltó que hay grandes artistas de salsa que son grandes exponentes de salsa del Perú en el exterior.