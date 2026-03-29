Descansa en paz Manolo Rojas: cómico peruano recibió cristiana sepultura en Huachipa

Las despedidas siempre son dolorosas. A sus 63 años, Manolo Rojas fue sepultado esta tarde en el cementerio Campo Fe de Huachipa, con la presencia de familiares, amigos y seres queridos que llegaron a darle su último adiós entre lágrimas y muestras de cariño.

Manolo Rojas es despedido por familiares y amigos en Huachipa

Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido en el medio artístico como Manolo Rojas, recibió su último adiós la tarde del 29 de marzo. El féretro blanco, cubierto con la bandera del Perú, recorrió diversos lugares donde el imitador dejó huella, incluyendo América Televisión y otros espacios en los que trabajó y fue muy querido.

Alrededor de las cuatro de la tarde, los restos del cómico llegaron al cementerio Campo Fe de Huachipa, donde familiares, amigos, seguidores y figuras de la farándula que lo conocieron y apreciaron en vida, como Cachay, Mariella Zanetti, La Pánfila y Carlos Cacho, lo despidieron con flores y muestras de cariño.

En un gesto lleno de significado, su hijo Manuel Rojas colocó sobre el féretro una camiseta de Unión Huaral, equipo del que el humorista era un ferviente hincha. Minutos después, los hijos y la esposa del artista se acercaron para despedirse por última vez, en un momento cargado de emoción, antes de que el ataúd fuera finalmente colocado en la tumba donde descansarán sus restos.

Finalmente, el ataúd descendió lentamente en su última morada mientras sonaba 'Amor Eterno' de Juan Gabriel, un himno lleno de emoción que acompañó cada instante de la despedida y cerró de manera conmovedora el homenaje que familiares, amigos y seguidores rindieron a Manolo Rojas.

Hijo de Manolo Rojas contó sus últimos momentos

La noche del 27 de marzo, el Perú recibió la inesperada noticia del fallecimiento del cómico Manolo Rojas a los 63 años debido a un ataque cardíaco. Ese día, el artista había ido a trabajar con normalidad, cumpliendo con sus compromisos habituales, sin imaginar que sería el último.

Su hijo Manuel fue quien lo encontró sin vida en la entrada de su casa en La Victoria. Durante el velorio en el Gran Teatro Nacional, el joven relató que todo ocurrió de manera inesperada.

"Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para ir a una clínica cercana de emergencia. Ya había llegado el taxi, pero minutos antes de abordarlo, él estaba en el suelo, sin signos vitales, corroborado por dos agentes y dos bomberos", relató.

Pese a todo, Manuel intentó salvar a su padre trasladándolo al auto para llevarlo a un hospital de emergencia. Sin embargo, ya era demasiado tarde y todos los esfuerzos fueron en vano.

"No podía creerlo cuando lo vi, pensaba que se podía hacer algo más. Definitivamente, trataba de buscar la solución más rápida posible. Quise llevarlo a un hospital, pero ya me dijeron que era imposible reanimarlo. Y bueno, yo lo dejo en la camioneta", contó el joven afligido.

De esta manera, se cerró el telón de una carrera de más de 30 años. Manolo Rojas fue despedido por familiares y amigos y ahora descansa en paz. Su legado en el medio continuará y será recordado como uno de los mejores cómicos del Perú.