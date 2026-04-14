Rebeca Escribens reacciona tras perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: "Le da vergüenza reconocerlo"

La relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao sigue generando reacciones tras señales de reconciliación. Un gesto público del integrante de 'Esto es Guerra', al llamarla "mi amor" en una premiación, reforzó la idea de que retomaron su vínculo y no pasó desapercibido en la TV.

Rebeca Escribens cuestiona el perdón de Alejandra Baigorria

Durante la reciente emisión de Más Espectáculos, la conductora comentó las imágenes del viaje de la pareja a España, donde ambos fueron captados juntos en el aeropuerto. Fiel a su estilo, Escribens no dudó en lanzar comentarios irónicos al observar la cercanía entre ambos.

"Muy bien, cargándole la maleta, todo", expresó en tono sarcástico. Luego agregó: "No, sí soy mala", antes de entrar de lleno en su análisis sobre la decisión de Baigorria de retomar su relación con Palao

Sin embargo, su análisis fue más allá del comentario superficial. Escribens sostuvo que, a su parecer, Baigorria habría optado por perdonar a su esposo en el ámbito privado, pero aún no lo haría de manera pública, posiblemente por la presión mediática.

"Alejandra Baigorria parece que lo ha perdonado por interno, pero no por externo. Siento que tiene un poco de vergüenza de reconocer públicamente que ya lo perdonó y que su matrimonio continúa", manifestó.

En esa línea, recordó una frase tradicional que, según ella, encajaría con la situación: "Se perdona el pecado, pero no el escándalo", dejando entrever que el contexto mediático influye directamente en cómo se manejan este tipo de decisiones personales.

@rkt696 Rebeca Escribens opina sobre el perdón de Alejandra a Said ♬ sonido original - rkt696

Análisis psicológico sobre la relación de Alejandra Baigorria

Durante una entrevista en el programa "Magaly TV: La Firme", Mónica Cabrejos comentó la situación de Alejandra Baigorria y cuestionó la rapidez con la que habría retomado su vínculo con Said Palao, luego de los recientes episodios mediáticos que han rodeado a la pareja.

La especialista explicó que este tipo de decisiones, especialmente en contextos de alta exposición pública, pueden tomarse sin una evaluación profunda de lo ocurrido. En esa línea, advirtió que la falta de una pausa emocional puede dificultar la reconstrucción de la confianza dentro de la relación.

"Una cosa como esta nos tiene que caer en cuenta de cuánto puede volver a confiar en él. Dense un tiempo de reflexión juntos porque eso significa que el matrimonio está del todo bien. En un mes han vuelto y te aseguro que no han hecho una terapia de pareja", señaló Cabrejos, al referirse a la dinámica entre ambos.

Además, la psicóloga señaló que en este tipo de situaciones es importante darse un espacio para analizar lo sucedido antes de retomar la convivencia o proyectos en común. También resaltó que el entorno mediático puede influir en las decisiones emocionales y generar presión para mostrar estabilidad frente al público.

"Hay que ponernos en los zapatos de ella, de que todo lo invertido tiene una posibilidad, pero dense un tiempo realmente para replantear la situación", agregó, haciendo énfasis en la necesidad de reflexión antes de continuar la relación.

Las recientes apariciones de Alejandra Baigorria y Said Palao continúan generando comentarios y análisis en el ámbito televisivo. Mientras algunos interpretan sus gestos como una confirmación de reconciliación, otros consideran que la pareja aún enfrenta un proceso interno que no ha sido completamente expuesto.