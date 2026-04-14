Mónica Cabrejos critica a Alejandra Baigorria tras reconciliarse con Said Palao: "No han hecho terapia"

Alejandra Baigorria vuelve al centro de la atención mediática tras su viaje a España con Said Palao. En medio de los rumores sobre su relación, la psicóloga Mónica Cabrejos analizó su conducta y señaló que atraviesa un momento emocional complejo, influido por la negación y la presión del entorno.

Análisis psicológico sobre la relación de Alejandra Baigorria

Durante una entrevista en el programa "Magaly TV: La Firme", Mónica Cabrejos comentó la situación de Alejandra Baigorria y cuestionó la rapidez con la que habría retomado su vínculo con Said Palao, luego de los recientes episodios mediáticos que han rodeado a la pareja.

La especialista explicó que este tipo de decisiones, especialmente en contextos de alta exposición pública, pueden tomarse sin una evaluación profunda de lo ocurrido. En esa línea, advirtió que la falta de una pausa emocional puede dificultar la reconstrucción de la confianza dentro de la relación.

"Una cosa como esta nos tiene que caer en cuenta de cuánto puede volver a confiar en él. Dense un tiempo de reflexión juntos porque eso significa que el matrimonio está del todo bien. En un mes han vuelto y te aseguro que no han hecho una terapia de pareja", señaló Cabrejos, al referirse a la dinámica entre ambos.

Además, la psicóloga señaló que en este tipo de situaciones es importante darse un espacio para analizar lo sucedido antes de retomar la convivencia o proyectos en común. También resaltó que el entorno mediático puede influir en las decisiones emocionales y generar presión para mostrar estabilidad frente al público.

"Hay que ponernos en los zapatos de ella, de que todo lo invertido tiene una posibilidad, pero dense un tiempo realmente para replantear la situación", agregó, haciendo énfasis en la necesidad de reflexión antes de continuar la relación.

Reacción frente a la exposición mediática

En otro momento de su análisis, Mónica Cabrejos abordó cómo percibe Alejandra Baigorria los recientes acontecimientos. Según explicó, la empresaria consideraría que las críticas y cuestionamientos no provienen de su entorno cercano, sino de factores externos que buscan perjudicarla debido a su exposición pública.

"Siento que Alejandra no debe estar pasando un buen momento personal... Ella siente que lo que pasó no es culpa de Said ni de los amigos, sino que es culpa de que la quieren destruir porque es famosa, ella vende y hay gente mala", comentó Cabrejos durante su intervención televisiva.

Asimismo, la psicóloga reiteró que este tipo de reacciones suelen intensificarse cuando las figuras públicas permanecen bajo constante escrutinio, lo que puede llevarlas a atribuir los conflictos a elementos externos más que a las dinámicas personales.

En conclusión, el caso de Alejandra Baigorria y Said Palao continúa generando debate público, especialmente tras el análisis de Mónica Cabrejos, quien advirtió sobre la importancia de la reflexión emocional en medio de la presión mediática.