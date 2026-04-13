Magaly destruye a Alejandra Baigorria por dedicar su premio a Said Palao: "Ya cedió"

Alejandra Baigorria realizó un viaje a España junto a su familia y Said Palao para recibir un importante premio por su trabajo. Tras recibirlo, la empresaria dedicó tiernas palabras a su esposa para agradecer su apoyo, pero Magaly Medina la critica.

Magaly contra Alejandra Baigorria por perdonar a Said Palao

Hace unas horas, Alejandra Baigorria estuvo presente en un evento donde la premiaron por su trabajo como empresaria y sorprendió al dedicar un emotivo mensaje a su familia, pero también a Said Palao. Como se recuerda, el chico reality fue ampayado hace un mes con mujeres en un yate, pero al parecer la 'gringa' ya lo perdonó.

"Ya cedió, un mes, no pudo aguantar más. Al menos tomate tiempo para pensar para que el tipo piense que te perdió, pero no, nunca lo botó de su casa y ahora lo premió, se lo llevó de viaje", expresó Magaly en su programa de TV.

La periodista Magaly Medina comentó muy sorprendida que discurso de la empresaria fue para su esposo. Aunque señala que le da pena como Baigorria culpa a los demás y no al chico reality por sus acciones.

"Cuando le dan el premio, el discurso, agradece, a la vida, a ella? no, agradece al gerente general (...) Me da mucha pena que siga buscando culpables fuera de su entorno", declaró. Es así como Mónica Cabrejos apoya lo que dijo Magaly: "El amor no lo puede todo, es condicional".

Las palabras de la empresaria a su esposo

Por medio de sus redes, Alejandra Baigorria no dudó en compartir el especial momento tras recibir premio internacional donde dedica bellas palabras a su familia y a su esposo Said Palao, afirmando que él la apoyó en todo el proceso.

"También quiero agradecer a mi esposo porque yo hice mi 'team élite' apenas me casé prácticamente, la luna de miel fueron seis meses de trabajo de giras y no estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: 'Haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy apoyar y te voy a esperar'", se le escucha decir a la empresaria en su discurso.

De esta manera, Alejandra Baigorria ya habría superado el ampay y dedicó unas tiernas palabras a su esposo Said Palao en viaje a España donde al recibir un importante premio, le agradece al chico reality por haberla apoya e impulsado en aquel proyecto y haberla esperado mientras lo volvía realidad.