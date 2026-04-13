Tonino afirma que fue retenido en su local de votación: "La Policía me agarró y me hicieron borrar videos"

Las Elecciones 2026, realizadas este 12 de abril, contaron con la participación de diversas figuras del medio y creadores de contenido que acudieron a sus locales de votación. Entre ellos estuvo el streamer Tonino, quien llamó la atención al relatar que vivió un incómodo momento durante la jornada electoral, en el que aseguró haber sido retenido en su centro de votación. ¿Qué ocurrió exactamente?

Tonino relata intenso momento en su local de votación

En su visita a las urnas durante las Elecciones 2026, Anthony Alencastre, conocido como Tonino, registró parte de su recorrido hacia su local de votación para compartirlo con sus seguidores. En el video difundido en redes sociales, se le observa llegando al recinto y mostrando el ambiente previo a emitir su voto.

Sin embargo, su experiencia tomó otro rumbo cuando fue intervenido por un agente policial mientras grababa en zonas externas del local de votación. Según su testimonio, fue retenido brevemente y se le solicitó eliminar el material registrado.

En ese sentido, el conductor de 'Habla Good' aclaró que no llegó a grabar dentro de la cámara secreta ni la cédula de sufragio, espacios donde la normativa electoral prohíbe el uso de dispositivos.

"Listo gente, ya voté. Me detuvieron, me hicieron borrar videos. Me detuvo la Policía, nada pude hacer. Ni siquiera he grabado adentro, he grabado afuera. La policía me agarró. De todo pasó, gente, pero ya votamos", menciona Tonino en su video de TikTok.

Tonino cuestiona a la ONPE

En la descripción de su video en redes sociales Tonino brindó más detalles sobre lo ocurrido en su local de votación durante las Elecciones 2026. Según explicó, primero fue increpado por un fiscalizador mientras grababa en espacios abiertos del recinto.

"Quisieron censurarme. Estaba grabándome afuera de los salones de votación, en un patio y me dijeron que no podía y que borre mis videos, fue una persona de rojo del JNE y le dije que según normativa está prohibido usar celulares, cámaras fotográficas y de video en la cámara secreta de votación, o sea está prohibido fotografiar o grabar la cédula de sufragio y se quedó mcm", escribió en sus redes sociales.

De acuerdo con su testimonio, a la intervención se sumaron posteriormente un efectivo de la Policía Nacional del Perú y un trabajador de la ONPE, quienes lo habrían retenido en la salida del local mientras le solicitaban borrar el material grabado, pedido al que finalmente no accedió.

"Luego llamó a la policía y a alguien de la ONPE, me siguieron hasta la puerta y me decían que borre, pero yo no había grabado ni la cámara secreta ni la cédula de votación, así que ya no les hice caso y me fui", comentó.

Tras lo ocurrido, el streamer cuestionó el accionar de las autoridades y sugirió que la intervención podría estar relacionada con evitar la difusión de posibles deficiencias durante el proceso electoral.

"¿Será que quieren evitar pruebas de lo ineficientes que han sido en este proceso electoral? ¿Será que ya no saben qué hacer para tapar que tantas mesas de votación no fueron instaladas?", cuestionó.

En conclusión, el creador de contenido Tonino relató un tenso episodio durante su participación en las Elecciones 2026, en el que aseguró haber sido intervenido y posteriormente crítico con el actuar de las autoridades electorales.