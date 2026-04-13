Laura Spoya y Sebastián Gálvez aparecen juntos en comprometedora foto en la piscina ¿Lo seguirá negando?

Desde que Laura Spoya tuvo un accidente vehicular tras una fiesta, la modelo fue relacionada con Sebastián Gálvez, un joven que trabajaría para ella y que es conocido en la farándula. Ahora, se ha filtrado una fotografía donde se revelaría la relación que tendrían.

Abrazada junto a Sebastián Gálvez

El programa 'Show.pe' reveló una comprometedora fotografía de Laura Spoya con el joven Sebastián Gálvez. Según se ha revelado, esta imagen correspondería al último viaje que realizó la conductora de televisión a Jamaica hace unos días.

En la foto se puede ver como la exreina de belleza abraza tiernamente al chico, quien le corresponde el abrazo en una piscina. Por aquella imagen, muchos revelan que la conductora del programa digital ya no tendría alguna excusa para seguir negando a Sebastián.

Tras tener la fotografía, el mismo programa fue en la búsqueda de Laura Spoya al finalizar su programa digital y le consultaron sobre aquella situación comprometedora. Lejos de confirmar una relación amorosa, la modelo respondió de manera abrupta.

"Porque no me da la gana, abúrrense ya", declaró.

Laura Spoya marca distancia sobre su vida personal

Durante la reciente emisión de "Al Sexto Día", Laura Spoya participó en una conversación con Kurt Villavicencio sobre relaciones con personas menores, conocidas como "colágenos". En ese contexto, el conductor la puso en aprietos al mencionar al joven con quien ha sido vinculada.

"Los colágenos están de moda", comentó Spoya en tono distendido, lo que dio pie a la intervención de Villavicencio, quien no dudó en bromear sobre su situación personal. "Y tú sabes de colágenos, Laura. Yo conozco a tu colágeno, tu amigo, es guapo. Le gusta el fútbol", expresó el conductor, provocando risas en el set.

Ante la insistencia, el presentador le sugirió que no habría nada de malo en confirmar públicamente su relación con Sebastián Gálvez. Sin embargo, la modelo optó por una respuesta firme, dejando en claro que será ella quien decida cuándo y cómo hacer oficial cualquier vínculo sentimental.