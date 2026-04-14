Said Palao llama "mi amor" a Alejandra Baigorria y ella lo habría perdonado, según Magaly: "Ya volvieron"

Said Palao impactó al publicar un mensaje lleno de amor a Alejandra Baigorria, luego del polémico ampay en Argentina encendiendo rumores de reconciliación. Incluso Magaly Medina señaló que la empresaria lo habría perdonado tras las imágenes juntos en España.

Said Palao dice "mi amor" a Alejandra Baigorria

Said Palao sorprendió al dedicarle un mensaje lleno de cariño a Alejandra Baigorria, justo después del ampay en Argentina donde fue visto con varias mujeres. El gesto ha hecho pensar a muchos que la pareja estaría dándose una nueva oportunidad.

Todo ocurrió cuando la empresaria viajó a España por un evento importante en su carrera. Said también estuvo ahí y no dudó en felicitarla públicamente. Lo que más llamó la atención fue la forma en que se expresó.

"Felicitaciones, mi amor, te lo mereces", escribió el chico reality en una de sus historias, dejando en shock a sus seguidores.

Said Palao dice "mi amor" a Alejandra Baigorria. (Instagram)

Este mensaje no pasó desapercibido y rápidamente generó comentarios en redes. Para muchos, esa frase confirmaría que entre ellos todavía hay algo fuerte e incluso una reconciliación.

Viaje juntos y actitud que da qué pensar

Luego del ampay en Argentina, donde Said fue captado con varias mujeres en un yate, todo indicaba que la relación había quedado en el aire. Sin embargo, este viaje ha cambiado el panorama.

Said y Alejandra fueron vistos juntos en España, lo que ha despertado muchas dudas. Según imágenes difundidas en televisión, no viajaron solos, ya que estuvieron acompañados por la mamá de ella y su hermano.

En los videos, ambos se muestran tranquilos, conversando con normalidad y sin tensión. Incluso, el propio Said compartió parte del viaje en sus redes sociales.

"Tocó viaje con mi familia, ¿dónde creen? España", escribió, lo que también generó polémica. Y es que muchos se preguntan cómo puede hablar de "familia" luego de todo lo ocurrido en Argentina.

Reacciones y críticas en televisión

El tema no tardó en llegar a la televisión. En "Magaly TV La Firme", la conductora cuestionó la actitud de Said tras el escándalo. Además, en una conversación con Mónica Cabrejos, estuvieron de acuerdo en que la empresaria lo habría perdonado.

"¿Cómo considerar familia a quien le acabas de hacer un superdaño?", comentó Magaly. "Creo que ellos ya volvieron, sin duda", aseguró Mónica y la conductora respondió: "Ah, no, sí, claro". Mónica destacó: "Ya lo ha disculpado. En cuatro paredes, ella ha creído la versión de él". Medina dijo: "Y que no hizo nada", mientras Cabrejos detalló: "Correcto, que fue una casualidad, que él llegó ahí...".

En conclusión, Said Palao dejó en claro que Alejandra Baigorria sigue siendo importante para él con este mensaje lleno de cariño. Su cercanía en España y la forma en que se muestran han reavivado los rumores de reconciliación. Por ahora, no hay confirmación oficial, pero todo indica que su historia aún no ha llegado a su fin.