Mario Hart sorprende al no descartar separación con Korina Rivadeneira: "Es lo que hemos decidido"

Mario Hart y Korina Rivadeneira vuelven al centro de la atención mediática por rumores de una posible separación. En los últimos días circularon versiones en redes y programas de espectáculos, mientras el piloto dio declaraciones que, sin confirmar una ruptura, sugieren un momento delicado en la relación.

Mario Hart evita confirmar la separación

El programa "Amor y Fuego" abordó a Mario Hart cuando se dirigía a su local de votación en Surco. Durante el breve encuentro, el exchico reality fue consultado sobre las razones que habrían motivado una eventual separación con Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos.

Aunque en un inicio pareció dispuesto a responder, finalmente optó por mantener la reserva sobre su situación personal. Sin embargo, sus palabras no descartaron el distanciamiento con la modelo, lo que incrementó las especulaciones.

"Lo vamos a seguir manteniendo en privado, es un tema muy personal. Es lo que hemos decidido y así lo vamos a mantener", señaló Hart, dejando claro que, por ahora, no brindará mayores detalles sobre su vida familiar.

El silencio de ambos ha sido interpretado por muchos como una señal de que la relación podría haber cambiado. A pesar de las múltiples versiones, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una ruptura, lo que mantiene la incertidumbre entre sus seguidores.

La venta de su casa y las aclaraciones del piloto

En paralelo a los rumores, surgieron comentarios sobre la reciente decisión de poner en venta la vivienda que compartían. Ante ello, Mario Hart salió al frente para aclarar que esta acción no responde a una crisis con Korina Rivadeneira, sino a un plan financiero previamente definido.

"La casa la tenemos a la venta desde el día siguiente que nos mudamos. Se dio la oportunidad y la pusimos a la venta, como un tema de negocio y, si se da, bacán y rentabilizar un poco. Pero no es parte de la coyuntura, no es que lo hayamos puesto a la venta recién", explicó el piloto en el podcast 'Sin Más Que Decir'.

La propiedad, ubicada en la zona de Pantanos de Villa, cuenta con características destacables. Según la agente inmobiliaria contactada por América Hoy:

"La casa está en Pantanos de Villa, una zona segura. Está muy cerca del mar; tres de los cuartos tienen vista directa al mar. Tiene jardín interno, la casa se encuentra ubicada en un condominio solo de diez casas, es un condominio privado". Este contexto refuerza la versión de Hart, quien dejó claro que la venta responde a una decisión de planificación y no a conflictos familiares.

En conclusión, la situación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira continúa generando interés público, especialmente ante la falta de una confirmación clara sobre su relación. Mientras el piloto opta por mantener la privacidad, sus declaraciones y los hechos recientes alimentan las dudas sobre un posible distanciamiento.