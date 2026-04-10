Korina Rivadeneira y Mario Hart no pasaron la noche juntos: Magaly TV los capta en Chorrillos y Lurín

¡PAREN TODO! Korina Rivadeneira y Mario Hart están nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, no por un escándalo directo, sino por unas imágenes que han dado mucho de qué hablar. Según un informe de "Magaly TV La Firme", la pareja ya no estaría durmiendo bajo el mismo techo.Todo esto ha encendido los rumores de una posible crisis. ¿Se separaron? ¿Están distanciados? Te contamos.

Korina Rivadeneira y Mario Hart no durmieron juntos

Korina Rivadeneira y Mario Hart vuelven a estar en boca de todos. Esta vez, no por una pelea ni por declaraciones fuertes, sino por unas imágenes que han dejado a más de uno pensando. Y es que, según un informe de "Magaly TV La Firme", la pareja ya no estaría durmiendo en la misma casa.

Antes de mostrar la nota, Magaly Medina comentó sobre la supuesta crisis matrimonial entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. Explicó que la separación física se estaría dando mientras deciden su futuro juntos.

"Creemos que hay una crisis matrimonial entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, que ellos no han sido explícitos en aceptarlo. Lo que hemos descubierto es que esta crisis no es tan pasajera y ellos viven en casas separadas. No viven bajo el mismo techo, están pernoctando cada uno por su lado. O sea hay una separación física, mientras decidan seguramente lo qué van a pasar en sus vidas", dijo.

El programa de espectáculos hizo un seguimiento a la pareja la noche del 8 de abril. Primero, se vio a Korina entrando a su casa en Chorrillos, como de costumbre. Minutos después, llegó Mario Hart. Todo parecía indicar que pasarían la noche juntos. Pero lo que ocurrió sorprendió a todos.

El piloto solo estuvo unos minutos dentro de la vivienda. Según el informe, permaneció aproximadamente ocho minutos antes de salir. Este detalle fue clave, porque luego las cámaras lo siguieron para ver a dónde iba.

Después de salir de la casa, Mario Hart fue captado manejando hasta un fundo en Lurín. Ahí ingresó durante la noche y no volvió a salir hasta el día siguiente. Recién a las 9 de la mañana se le vio retirarse del lugar en su camioneta. Es decir, pasó la noche fuera de su casa.

Por su parte, Korina fue grabada saliendo de su vivienda en Chorrillos a las 7:33 de la mañana, siguiendo con su rutina normal. Estas imágenes han hecho pensar a muchos que ya no comparten el mismo espacio como antes.

La casa en venta levanta sospechas

Otro detalle que ha llamado la atención es que Mario Hart confirmó hace un tiempo que están vendiendo la casa donde vivían juntos. Esto ha aumentado las especulaciones, ya que muchos creen que podría tratarse de una señal de que algo no está bien en la relación. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una separación.

Ante toda esta ola de comentarios, Mario Hart decidió pronunciarse. En una reciente entrevista, dejó claro que, pese a todo, siguen siendo una familia.

"Como pueden ver, nosotros somos una familia, seguimos compartiendo como una familia y eso no va a cambiar jamás. Somos una familia y la seremos por siempre", dijo.

Sus palabras han sido interpretadas de distintas formas. Algunos creen que todo está bien, mientras que otros piensan que solo están tratando de mantener la calma. Eso sí, Mario también dejó en claro que no hablará más de su vida privada.

"Es un tema que estamos decidiendo mantenerlo así y, si en algún momento hay que comunicar algo, nosotros lo haremos", señaló. Esta postura también la ha mantenido Korina, quien no ha dado declaraciones sobre el tema.

En conclusión, las imágenes de "Magaly TV La Firme" muestran que Korina Rivadeneira y Mario Hart no pasaron la noche juntos, ya que ella se quedó en su casa de Chorrillos mientras él fue captado durmiendo en un fundo en Lurín. Aunque esto ha reforzado los rumores de una posible crisis, la pareja no ha confirmado una separación y mantiene su postura de no hablar de su vida privada.