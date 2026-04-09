Mamá de Hugo García revela cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera: "Todavía falta"

¡La cuenta regresiva empezó! Hugo García y Isabella Ladera siguen viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. Y ahora, la emoción crece aún más, porque la mamá del exchico reality soltó un dato que todos querían saber: cuándo nacerá el bebé.

Mamá de Hugo García revela fecha de nacimiento de bebé de Isabella

Hugo García y Isabella Ladera están viviendo una etapa única con la llegada de su bebé. Pero ahora, un nuevo detalle ha dejado a todos sorprendidos: la fecha aproximada del nacimiento ya fue revelada. Fue nada menos que Fabiola Silva, mamá de Hugo García, quien no pudo contener la emoción y soltó la información para "América Hoy".

Sus palabras rápidamente llamaron la atención de los seguidores de la pareja. Desde el primer momento, la mamá de Hugo dejó claro que la familia está más que emocionada con la llegada del nuevo integrante.

"Todos estamos muy felices, muy contentos por Hugo, por Isabella. Todo muy bien, ya pronto viajaremos a estar con ellos. Tercer nieto. Tengo dos mujercitas", comentó con una sonrisa.

@ameg_pe 09.04.26 | Mamá de Hugo García revela cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Con esto, se sabe que este bebé será el primer varoncito en la familia, lo que ha hecho que la alegría sea aún mayor. Aunque al inicio parecía que no diría mucho, Fabiola terminó revelando el dato que todos querían saber: cuándo nacerá el bebé.

"Sí. Sí, seguro que sí, todavía falta hasta julio, ¿no?, que nace el bebé. Sí, todavía falta. Quincena, 20 de julio, por ahí", señaló.

Esta revelación confirma que aún faltan algunos meses. Sin embargo, la cuenta regresiva ya empezó para Hugo García, Isabella Ladera y la familia de ambos.

Isabella luce feliz y radiante, según Fabiola

Otro punto que destacó fue cómo se encuentra Isabella Ladera durante su embarazo. Según Fabiola, la influencer está en su mejor momento.

"No, todavía no. He visto barriguitas más grandes todavía. Yo la veo hermosa, la veo hermosa, rozagante, feliz. Una barriga maravillosa, sin una estría", expresó.

Estas palabras reflejan que Isabella está disfrutando cada etapa de su embarazo y que todo marcha bien. Fabiola también resaltó que la pareja ya tiene una familia formada, ya que cuentan con la pequeña Mía, lo que hace aún más especial la llegada del bebé.

"Los dos estaban emocionados. Porque ya tienen a Mía y ahora el bebé. Ya tienen a la parejita, así que todos están muy felices por parte de allá y por parte de acá. Ya están completos, ya", contó.

En conclusión, la familia de Hugo García vive uno de sus momentos más felices. Aunque "todavía falta", como dice su mamá, ya se conoce una fecha aproximada para la llegada del bebé de Isabella Ladera. Mientras tanto, Isabella sigue disfrutando su embarazo y todos esperan con ansias ese gran día en el que conocerán al nuevo integrante de la familia.