Hugo García se derrite por su bebé y confiesa que ya tiene nombre: "Se paralizó mi mundo en segundos"

¡Más enamorado que nunca! Hugo García está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. El exchico reality no pudo ocultar su emoción al hablar de su bebé con Isabella Ladera y sorprendió al contar que ya tienen casi listo el nombre.

Hugo García se emociona por su bebé y ya tiene el nombre

En una charla con María Pía Copello en el podcast "Sin más que decir", Hugo García abrió su corazón y se emocionó al hablar de su futuro hijo con Isabella Ladera, de quien tiene el nombre casi definido. El influencer no dudó en mostrar lo feliz que está con esta nueva etapa, donde todo gira alrededor de su futura familia.

"Ahorita estoy viviendo el etapa más bonita de mi vida y estoy enfocado en eso 100%", dijo. "Oye escúchame ya queremos conocer al sobrino", mencionó María Pía "Uff olvídate imagínate si tú lo quieres conocer, imagínate cómo estoy yo", respondió Hugo.

Durante la conversación, también salió el tema del baby shower, y aunque todavía no hay fecha confirmada, Hugo dejó claro que sí habrá celebración. Sus amigos ya están atentos para ser parte de este momento tan especial, y él promete avisar cuando llegue el día.

"Oye, pero pásanos la voz para el baby shower, no sé, claro, yo puedo viajar también o sea llevamos regalo. No te olvides de los amigos de Perú", afirmó María Pía Copello. "No, no, no, ¿cómo crees? Jamás. Hemos estado ahorita enfocados en otras cosas pero se viene muy pronto, ah", comentó Hugo.

El nombre ya casi está listo

Uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando Hugo habló del nombre del bebé. Aunque no quiso soltarlo, confirmó que ya lo tienen casi definido. Esto ha generado curiosidad entre sus seguidores, que ya quieren saber cómo se llamará el pequeño.

"(¿Ya han barajado un nombre o no? ¿O si lo tienen no lo quieres decir todavía?) Tenemos ahí unos cuantos, pero sí, ya casi está definido, pero todavía no lo vamos a decir", reveló.

"Se paralizó mi mundo en segundos"

Sin duda, uno de los momentos más emotivos fue cuando recordó cómo se sintió al saber que sería papá de un niño. Sus palabras reflejan lo impactante y especial que fue ese momento para él.

"No, olvídate, cuando me enteré uf me pasaron tantas cosas por mi cabeza, es como en verdad ahora sí voy a tener un partner pero para todo. Entonces ya imaginármelo fue como literal se paralizó mi mundo en segundos. Es algo indescriptible, es un sentimiento que no te lo puedo describir, te juro", confesó.

Hugo también contó que su día a día ha cambiado bastante. Antes, el deporte era su prioridad, pero ahora su enfoque es otro. Ahora prefiere quedarse al lado de su pareja y compartir cada instante del embarazo. El exchico reality no dudó en contar cómo vive este proceso desde ya, con mucho amor y dedicación.

"Me cuesta demasiado levantarme a hacer deporte, tú sabes que me encanta. Pero hoy no sabes cómo me está costando hacerlo, porque es como que me levanto y la tengo acostada, solo quiero estar abrazándola, echado en la barriguita, hablándole, poniéndole música. Es un sentimiento indescriptible, tú sabes que yo siempre soñé con ser papá. Entonces, en teoría, te imaginas", dijo.

En conclusión, Hugo García atraviesa una etapa llena de ilusión y cambios, enfocado por completo en la llegada de su bebé con Isabella Ladera. Aunque aún no revelan el nombre, la emoción es evidente y cada detalle ha despertado el interés de sus seguidores. Todo indica que la pareja vive un momento especial, marcado por la expectativa de formar una familia.