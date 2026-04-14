Hugo García sorprende al hablar de matrimonio con Isabella Ladera: ¿Le pidió la mano?

Hugo García atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal tras anunciar que será padre junto a Isabella Ladera. En medio de esta nueva etapa, el influencer regresó a Perú para participar en las Elecciones 2026 y no dudó en compartir detalles sobre cómo vive la espera de su primer hijo.

Hugo García habla sobre su nueva etapa como padre

Durante una entrevista exclusiva con el programa "América Hoy", Hugo García expresó abiertamente la felicidad que siente por la llegada de su bebé. El exchico reality dejó en claro que este momento representa una transformación importante en su vida y que su prioridad actual es su entorno familiar.

"Como no estar feliz no? Creo que es una razón muy grande para estarlo. Si yo estoy feliz mi familia está feliz y eso es lo que importa", señaló con evidente emoción.

El también influencer fue consultado sobre su futuro junto a Isabella Ladera, especialmente en relación con la posibilidad de establecerse de manera definitiva en Lima o Miami. Sin embargo, prefirió mantener ciertos aspectos en reserva, asegurando que vive el presente con tranquilidad.

"Es algo que no voy a decir pero si estoy tranquilo ahorita...Estoy viviendo la etapa más bonita de mi vida y asi quiero que sea ahorita estoy enfocado en mi familia nada mas y el ruido que haya afuera no me importa...(Se viene el matrimonio a la vista?). No sé nosé", agregó, dejando entrever que, por ahora, no tiene planes definidos sobre un posible matrimonio.

Sus declaraciones reflejan una postura más madura frente a su vida personal, priorizando la estabilidad emocional por encima de la exposición mediática que suele rodear a las figuras públicas.

Mamá de Hugo García revela fecha de nacimiento de bebé de Isabella

Hugo García y Isabella Ladera están viviendo una etapa única con la llegada de su bebé. Pero ahora, un nuevo detalle ha dejado a todos sorprendidos: la fecha aproximada del nacimiento ya fue revelada. Fue nada menos que Fabiola Silva, mamá de Hugo García, quien no pudo contener la emoción y soltó la información para "América Hoy".

"Todos estamos muy felices, muy contentos por Hugo, por Isabella. Todo muy bien, ya pronto viajaremos a estar con ellos. Tercer nieto. Tengo dos mujercitas", comentó con una sonrisa.

Con esto, se sabe que este bebé será el primer varoncito en la familia, lo que ha hecho que la alegría sea aún mayor. Aunque al inicio parecía que no diría mucho, Fabiola terminó revelando el dato que todos querían saber: cuándo nacerá el bebé.

"Sí. Sí, seguro que sí, todavía falta hasta julio, ¿no?, que nace el bebé. Sí, todavía falta. Quincena, 20 de julio, por ahí", señaló.

Esta revelación confirma que aún faltan algunos meses. Sin embargo, la cuenta regresiva ya empezó para Hugo García, Isabella Ladera y la familia de ambos.

En conclusión, Hugo García vive un momento clave en su vida, marcado por la ilusión de convertirse en padre y por un cambio evidente en sus prioridades. Su paso por Perú en medio de las elecciones no solo evidenció su compromiso ciudadano, sino también su disposición para compartir con el público una etapa íntima y significativa.