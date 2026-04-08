Viuda de Paul Flores recuerda su historia de amor a un año de su partida: "Primero, no le hice caso"

¡Un recuerdo que tocó el corazón! La viuda de Paul Flores, conocida cariñosamente como 'El Ruso', emocionó a todos al recordar su historia de amor a un año de su partida. En una entrevista con "América Hoy", Carolina Jaramillo no pudo evitar emocionar al hablar de la relación que tuvo con el padre de su hijo.

Viuda de Paul Flores revela cómo fue su historia de amor

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, conocido como 'El Ruso', emocionó a todos al contar cómo empezó su historia de amor. Esto ocurrió frente a las cámaras de "América Hoy", donde no pudo evitar ponerse nostálgica.

A un año de la partida del cantante, Carolina recordó los momentos más importantes que vivieron juntos, dejando claro que su historia fue fuerte y muy especial. Carolina contó que conoció a Paul en Piura, en un momento difícil de su vida. Ahí empezó todo.

"Mi papá muere en el 2007 y yo vengo con mi hermana a trabajar acá a Piura y es ahí que lo conozco. Nosotros empezamos como amigos primero, nos conocimos porque Armonía llegaba a donde yo trabajaba, entonces ahí comenzamos a ser amigos y luego ya nos enamoramos", relató.

Sin embargo, no fue amor a primera vista. Al inicio, ella no le hacía mucho caso y solo eran amigos. Después, surgió la chispa del amor y se enamoraron.

"(¿Cuántos años tenían?) 18, 19, por ahí tenía yo. Y él, pues, falleció de 40 años. Entonces, nos llevamos como 4 o 5 años por ahí... Sí, primero yo no le hacía caso. Y luego... (¿Lo choteabas?) Sí, lo choteaba. No, primero, no, o sea, obviamente como amigos y luego ya, pues, nos conocimos, me gustaba cómo era y todo y nos enamoramos y ya empezamos nuestra historia de amor", confesó.

@ameg_pe 08.04.26 | Viuda de Paul Flores recuerda su historia de amor a un año de su partida. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Con el paso del tiempo, su relación se hizo más fuerte. Decidieron vivir juntos y formar una familia. El pequeño Valentino se convirtió en el motor de su hogar y en el mayor fruto de su amor.

"Fuimos a vivir juntos, después de tres años tuvimos a nuestro Valentino, así que nos fuimos a vivir porque nos queríamos y nos amamos", contó.

Un apoyo que nunca faltó

Carolina también recordó lo importante que fue Paul en su vida, sobre todo como apoyo en su carrera. Incluso, dejó ver que ese respaldo fue clave en varios momentos importantes de su vida.

"Paul siempre, lo bueno que él siempre me apoyó, nunca me cortó las alas, siempre me ayudaba, siempre cualquier cosa o tema que yo dudaba, él me decía: 'Si puedes', o sea, ¿me entiendes? Siempre fue un hombre bueno y solidario, siempre apoyándome en todas las locuras que yo tenía", expresó.

Además, compartió un consejo que él le dio y que hoy la sigue acompañando. Aseguró que ese mensaje marcó su forma de tomar decisiones.

"Yo no te voy a decir no lo hagas, porque luego cuando no lo vas a hacer, me va a decir, tú no me dejaste. Entonces, hazlo, atrévete y tú ves si es que te conviene o no te conviene", recordó.

A pesar de su partida, Carolina dejó claro que el amor no se ha ido. Sigue presente en su vida y en su familia. Hoy, ella continúa con su carrera musical, pero siempre llevando en el corazón el recuerdo de Paul.

En conclusión, la historia de Carolina Jaramillo y Paul Flores es una de esas que marcan para siempre. Un amor que empezó con dudas y amistad, creció con el tiempo y hoy sigue vivo en cada recuerdo, en su hijo y en la música que los unió.