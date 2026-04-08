Magaly revela que novio de Alondra García Miró le compró una casa: "El próximo paso sería el anillo"

¡PAREN TODO! Magaly Medina dejó en shock a todos al revelar un detalle inesperado sobre la relación de Alondra García Miró con su pareja, el empresario español Francisco Alister. La 'ojiverde' ha estado compartiendo momentos románticos en redes, pero nadie imaginaba lo que se venía detrás de esta historia de amor. Según la popular 'urraca', la pareja estaría lista para dar un paso importante.

Magaly revela que novio de Alondra García Miró compró una casa

Magaly Medina soltó una infidencia que ha dejado a todos hablando. La conductora reveló un detalle que pocos sabían sobre la relación de Alondra García Miró con su pareja, el empresario español Francisco Alister.

Y es que, aunque la modelo siempre ha mantenido su romance lejos del escándalo, ahora se conoció que la pareja estaría lista para dar un gran paso. Todo se dijo en el programa "Magaly TV La Firme", donde la 'urraca' sorprendió al contar lo que sabe.

"Supongo que el próximo paso es el anillo porque él, no sé si saben, pero ha comprado una casa. Estoy siendo infidente, ¿ya? [...] Él compró una casa para ella, la ha remodelado y ya está amoblada. Próximamente, ella y él se van a mudar a ese nido de amor. Eso es todo lo que les puedo contar, nada más", dijo sin filtro.

Con esas palabras, Magaly dejó en claro que la relación no solo está firme, sino que ya estaría en una etapa mucho más seria. Incluso, contó que tiene buena impresión de ella y que han coincidido varias veces.

"Yo generalmente me la suelo encontrar en los aviones y siempre le digo: 'ampay' [...] A mí me cae muy bien Alondra, solo que no nos hablábamos cuando estaba con Paolo Guerrero", comentó en "Magaly TV La Firme".

Alondra más enamorada que nunca

En redes sociales, Alondra ha dejado ver que está pasando por un momento muy especial. Aunque no suele contar muchos detalles, sus publicaciones dicen bastante. Hace poco, la influencer compartió fotos disfrutando del verano junto a su pareja. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó las imágenes.

"A veces no se trata del lugar ni del clima, sino de la compañía. De esos días simples, sin mucho plan... que terminan siendo los que más se quedan conmigo", escribió.

Sus seguidores no dudaron en reaccionar y muchos coincidieron en que se le ve feliz y tranquila. A diferencia de otras etapas de su vida, Alondra ha optado por mantener este romance más privado. Poco se sabe de su día a día con Francisco Alister, pero lo poco que muestran deja claro que están bien.

Aunque Alondra no ha confirmado una convivencia o compromiso, lo revelado por Magaly ha encendido las especulaciones. El hecho de que ya tengan una casa lista, remodelada y amoblada, ha hecho pensar a muchos que la pareja ya está pensando en formar un hogar juntos.

En conclusión, Magaly Medina reveló que el novio de Alondra García Miró habría comprado una casa para ambos, lo que ha desatado rumores sobre un posible paso importante en su relación. Aunque la modelo no lo ha confirmado, la información ha generado gran expectativa y mantiene a la pareja en el centro de la atención.