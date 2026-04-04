"Alondra y Vania": Mario Irivarren se habría enamorado solo dos veces en su vida, según Tefi Valenzuela

Mario Irivarren sigue en comentario de los medios tras el ampay en Argentina donde engañó a Onelia Molina. Es así como su expareja Tefi Valenzuela afirma que el chico reality no se veía realmente enamorada de la odontóloga, ni de ella, sino de Alondra García y Vania Bludau.

¡Solo se enamoró dos veces!

Por medio del podcast de Magaly Medina, Tefi Valenzuela estuvo comentando sobre las recientes acciones de Mario Irivarren donde le fue infiel a Onelia Molina. La exchica reality señaló que la 'calavera coqueta' no habría sentido realmente amor por la odontólogo, sino por la tranquilidad que le daba.

Es así como menciona que Mario Irivarren se habría enamorado solo dos veces en su vida y que ella no fue una de ellas. Luego, menciona que aquellas mujeres que conquistaron realmente el corazón de él, fueron Alondra García Miró y Vania Bludau.

"Yo creo que él se enamoró dos veces, de mí no. Yo creo que ha tenido mujeres muy bellas, a él le puede gustar alguien y cuando ya la tiene, pierde ese interés. Yo creo que se enamoró mucho de Alondra y de Vania", declaró la joven.

Mario Irivarren amó a Alondra, pero ella no

Mario Irivarren y Alondra García Miró tuvieron una relación sentimental en el pasado que terminó en 2014. Después, la modelo inició un romance con Paolo Guerrero, con quién duró mucho tiempo antes de separarse.

Tefi menciona sobre Alondra: "Lo poco que traté con Alondra, es una chica con mucha personalidad y que se quiere mucho, no dependía su estado emocional de él, y él no estaba acostumbrado". Es así como Magaly añade: "Pero ella no estuvo tan enamorada de él. cuando ella se enamora de Paolo dejó todo para irse a Brasil".

Por su parte, la relación entre Vania Bludau con el chico reality, iniciada en 2020, finalizó en marzo de 2022 en medio de una polémica por presunta toxicidad, celos y comportamientos agresivos. Al final dejaron de comunicarse por completo, pero tuvieron cierta cercanía en la boda de Alejandra Baigorria, donde Onelia Molina terminó pro primera vez con Irivarren.

De esta manera, la joven Tefi Valenzuela señala que no guarda ningún rencor con Mario Irivarren y que le falta madurar, pero que entre sus relaciones pasadas, cree que solo se enamoró realmente dos veces, con Alondra García Miró y Vania Bludau, descartando por completo a su última expareja Onelia Molina.