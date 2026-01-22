Alondra García Miró sin roches con Mario Irivarren tras reencuentro en evento: "Que todos sean felices"

Alondra García Miró volvió a acaparar miradas luego de revelar que coincidió con su expareja Mario Irivarren en un evento social. Lejos de cualquier polémica, la modelo dejó en claro que todo se dio con total normalidad y sin momentos incómodos. Sus declaraciones fueron directas, tranquilas y con un mensaje claro: el pasado quedó atrás.

Alondra García Miró y Mario Irivarren coincidieron en evento

Pese a mantenerse alejada de la farándula peruana, Alondra García Miró fue abordada por la prensa en Miraflores y fue consultada sobre un evento donde también estuvo presente Mario Irivarren, quien llegó acompañado de su actual pareja, Onelia Molina. Ambos coincidieron en el lanzamiento de la colonia Kaiak de Natura, junto a varias figuras del espectáculo.

Ante la consulta de una reportera de "Amor y Fuego" sobre este inesperado reencuentro, Alondra respondió con calma: "(Has tenido a Mario hace poco en un evento, también) Ah sí, en un evento estuvimos. Bueno, había un montón de gente, pero todo bien, todo tranquilo chicos", dejando en claro que no hubo ningún tipo de problema ni situación incómoda.

Sus palabras reflejaron que el tiempo ha ayudado a cerrar etapas y que hoy prima la calma y el respeto. Además, cuando la reportera señaló que cada uno ya está en su propia etapa, Alondra remarcó su postura positiva.

"(Es que cada uno ya está en su nota) Sí, ya, que todos sean felices", destacó Alondra García Miró, mostrando una actitud madura y tranquila frente al tema.

La modelo también fue consultada sobre si existió algún tipo de acercamiento con su expareja durante el evento. Fiel a su estilo sereno, respondió sin rodeos.

"Ha pasado no sé cuántos años, yo estoy bien con todo el mundo, me llevo regio con todo el mundo, estoy feliz, tranquila y eso es lo importante", comentó.

Según trascendió, ambos estuvieron en el mismo evento, pero en espacios separados. Incluso, se tomaron fotografías con los mismos invitados, pero por separado, demostrando que no hubo ningún intento de protagonismo ni tensión.

Este reencuentro generó curiosidad entre los seguidores, ya que la relación entre Alondra y Mario fue una de las más comentadas en la farándula local. Sin embargo, con sus declaraciones, la modelo dejó claro que ese capítulo está totalmente cerrado y que hoy su prioridad es su tranquilidad.

Cada uno en su propio camino

Actualmente, Mario Irivarren vive una etapa distinta junto a Onelia Molina, mientras que Alondra se mantiene enfocada en sus proyectos personales y profesionales y con su novio Francisco Alister. Ambos han seguido rumbos diferentes y, aunque coincidieron en este evento, quedó demostrado que el respeto y la cordialidad primaron en todo momento.

Alondra también dejó entrever que no guarda rencores ni malos sentimientos. Por el contrario, destacó que prefiere vivir en paz y rodearse de buenas energías. Para ella, lo más importante es estar tranquila y seguir avanzando sin mirar atrás.

En conclusión, con este reencuentro con Mario Irivarren sin polémicas, Alondra García Miró demostró que el pasado puede quedar atrás sin dramas ni enfrentamientos. Su mensaje fue claro y positivo: respeto, tranquilidad y buenos deseos para todos. Una actitud que refleja madurez y que deja en claro que hoy su prioridad es vivir feliz y sin complicaciones.