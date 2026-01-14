Mónica Cabrejos alerta a Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres: "Es intento de feminicidio"

El caso de la presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón sigue generando fuerte impacto en la farándula peruana. Esta vez, Mónica Cabrejos se pronunció como terapeuta y fue directa al analizar la situación emocional de la hija de Melissa Klug, señalando que el escenario es grave y que ella necesita ayuda profesional urgente.

Mónica Cabrejos sobre agresión de Bryan contra Samahara

Durante sus declaraciones, Mónica Cabrejos explicó que, al conocer la presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón y los detalles en video que se han difundido, no se trataría de una simple discusión de pareja. Para la conductora, el caso muestra señales claras de violencia extrema y una dependencia emocional peligrosa.

"Ese video que está circulando en redes jamás lo vi, pero a la luz de lo que acabo de visualizar solo puedo decir que es intento de feminicidio", expresó, dejando en claro la gravedad de la situación.

Cabrejos también recordó que Samahara habría contado que, tras el altercado, Bryan Torres no quería retirarse de la vivienda, motivo por el cual tuvo que pedir apoyo a familiares cercanos para que lo saquen del lugar. Este detalle encendió aún más las alertas sobre lo que estaría viviendo la influencer en su relación.

Desde su rol como terapeuta, Mónica Cabrejos fue más allá y analizó el comportamiento de Samahara Lobatón. Según explicó, la joven no logra cortar la relación porque existiría una dependencia emocional muy fuerte hacia Bryan Torres.

"Lo que necesita es una intervención psiquiátrica, tiene los síntomas de una persona con adicción. Su adicción es Bryan", afirmó con firmeza.

Además, sostuvo que Samahara debería recibir tratamiento profesional para manejar la ansiedad y el miedo a soltar la relación. Cabrejos también recordó una reciente aparición televisiva de la influencer, donde notó señales preocupantes en su actitud y estado emocional.

"Cuando la vi en el programa estaba mal, insegura, sin saber manejar sus emociones", añadió, reforzando su llamado a que la joven reciba ayuda especializada lo antes posible.

Barrio Fino marca distancia del escándalo

La polémica también alcanzó al entorno laboral de Bryan Torres. En redes sociales, varios usuarios pidieron que el salsero sea retirado de la agrupación Barrio Fino tras las denuncias. Sin embargo, el dueño del grupo, José Luis Hernández, conocido como 'Agatur', decidió no involucrarse.

En declaraciones al programa "Amor y Fuego", el empresario dejó clara su postura frente al caso. Luego, fue aún más enfático al marcar distancia.

"Bueno yo como dueño en estos temas, más o menos tenía algo entendido, pero esos son temas personales", señaló inicialmente. "No puedo meterme ni opinar en tema de Bryan con su pareja, Bryan sí trabaja para mí, pero ya lo resto que pase con su familia ya es su intimidad de su familia", expresó.

En conclusión, Mónica Cabrejos advirtió sobre la gravedad del escenario que estaría atravesando Samahara Lobatón tras la presunta agresión de Bryan Torres, señalando la necesidad de una intervención profesional. Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la violencia en las relaciones de pareja, mientras el caso continúa generando atención y pronunciamientos desde distintos frentes.