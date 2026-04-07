Viuda de Paul Flores se quiebra en TV al recordarlo a un año de su fallecimiento: "Era todo para nosotros"

A un año del fallecimiento de Paul Flores, integrante de Armonía 10, su partida sigue generando dolor en su entorno cercano. Su esposa, Carolina Jaramillo, enfrenta el duelo con fortaleza, aunque se mostró afectada al recordarlo, evidenciando que la herida sigue abierta.

Carolina Jaramillo se quiebra en homenaje televisivo

Por primera vez desde la muerte del cantante, Carolina Jaramillo decidió presentarse en un set de televisión. Lo hizo en el programa "América Hoy", donde interpretó una canción y anunció un homenaje dedicado a su esposo. Durante su participación, la emoción la sobrepasó y no pudo contener las lágrimas al hablar del padre de su hijo.

"Paul era todo para nosotros, lo extrañamos, él nos cuidaba, nos protegía. Él nos tenía prácticamente en una burbuja, ahora estoy saliendo de eso y veo tantas cosas que antes no me daba cuenta. Es doloroso porque ahora se conoce a las personas tal cual como son. Pero ahora queda salir adelante con mi hijo", expresó conmovida.

La viuda también reconoció que exponerse públicamente ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar en este proceso de duelo. Aseguró que las críticas no han faltado, lo que ha complicado aún más su situación emocional.

"Ha sido una decisión muy difícil para mí exponerme, salir al frente, hay gente que no lo entiende, hay gente que juzga, pero aquí estoy parada", agregó.

Como parte del homenaje, interpretó el tema "Consuélame", una composición del propio Paul Flores, lo que convirtió el momento en uno de los más emotivos de la jornada televisiva.

Carolina Jaramillo alza su voz y denuncia abandono

Hace unas semanas en una entrevista en el programa Arriba Mi Gente, Carolina Jaramillo expresó el profundo dolor que aún la acompaña tras la pérdida del cantante. La viuda aseguró que, lejos de disminuir, el sufrimiento se ha intensificado con el paso del tiempo.

"Creo que pasa el tiempo y es peor el dolor porque se extraña en la casa, porque no hay una llamada. Pasó un año pero parece como si fuera la primera vez que me llamaron a informarme de eso. La delincuencia es la que reina, para nosotros hay mucha gente que está que sufre con esto", manifestó con evidente emoción.

Durante la entrevista, también sorprendió al revelar que no mantiene ningún tipo de comunicación con la agrupación a la que pertenecía su esposo. Según indicó, hasta la fecha no ha recibido apoyo ni contacto, por lo que ha decidido dejar todo en manos de la justicia.

"No tengo ninguna relación con ellos, solo Dios sabe. Lo dejo en mano de Dios y de la justicia, hasta el día de hoy no hemos recibido nada. No estoy pidiendo por mí sino por los derechos de mi hijo, todos los años que Paul trabajó con ellos. Con la mano en el corazón pensé que eran los primeros que nunca me iban a dar la espalda", afirmó.

Sus declaraciones no solo evidencian el dolor personal que atraviesa, sino también una crítica directa al entorno laboral del artista y a la inseguridad que, según sus palabras, afecta a muchas familias en el país.

En conclusión, el primer aniversario de la partida de Paul Flores no solo reabre la herida de una pérdida irreparable, sino que también pone en evidencia el difícil camino que enfrenta su familia. Carolina Jaramillo continúa luchando por salir adelante junto a su hijo, mientras exige justicia y reconocimiento.