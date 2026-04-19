Renato Rossini Jr. se muestra molesto tras ser eliminado de 'La Granja VIP': "A mí no me ganaron"

El programa 'La Granja VIP' ha llamado la atención del público por las polémicas que ocurren dentro del reality de convivencia. Ahora, el eliminado de la semana fue Renato Rossini Jr., quien tras despedirse señala que no siente que le ganaron en nada.

Renato Rossini Jr. es eliminado

En la semana 5 del reality 'La Granja VIP', el joven Renato Rossini Jr. fue el participante eliminado y Gabriela Herrera fue salvada por el público. Tras conocer su eliminación, decidió expresar que se siente invicto porque no perdió nada dentro del programa.

"Siento que mi revancha fue exitosa, fui capataz dos veces, gané todos los duelos, siento que me voy invicto en alguna forma. Siento que fui un gran jugador, hay que saber perder y hay que saber ganar", señaló.

Cuando salió a encontrarse con los conductores en el set de televisión, Renato no dudó en expresar un poco de su molestia, donde afirma que se va tranquilo.

"Prefiero no hablar ahorita. Siento que cuando uno trata de innovar en el juego, encontrar el vacío legal, y no ser tan plano, lo castigan injustamente (...) Estoy tranquilo, igual lo decide el público", declaró.

¡Se molesta!

Después, el chico estuvo presente en una conversación con los panelistas Ric la Torre donde estuvo comentando sobre su salida. Afirma sentirse tranquilo con su juego y que el público no entendió.

"Estoy tranquilo con mi juego. Entiendo que es un público que está en pañales en este tipo de realities, creo que jugué un juego muy avanzado y se prioriza la victimización, pero con el tiempo se van a caer las caretas y con el tiempo sabrán quién chambea y quién no", dijo.

Además, Renato agregó que mientras estuvo al mando todo funcionaba bien y que siempre ganó cada momento del programa. Así que afirma que nadie le ha ganado y se retira tranquilo.

"Los animales se mueren de hambre, reniegan cuando son peones, no me ganaron en duelo, yo estoy tranquilo. A mí no me ganaron, no me ganaron de capataz y me voy tranquilo", declaró finalmente en el programa de TV.

De esta manera, Renato Rossini Jr. no apareció estar contento ni cómodo con su eliminación del programa reality de convivencia 'La Granja VIP'. Es así como se despidió de manera tranquila, pero señala que no se siente un perdedor, ya que se sintió ganador en cada juego y que al parecer, el publico no entendió su juego.