Reimond Manco y su desgarrador llanto fuera de cámaras tras admitir que fue infiel a su esposa

Reimond Manco atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. El exfutbolista se presentó en 'Magaly TV: La Firme' para pedir perdón tras ser infiel a su esposa. Luego de terminar la entrevista, no aguantó más y se quebró por completo fuera de cámaras. El exjugador reconoció el daño causado y confesó que no ve posible salvar su matrimonio con Lilia Moretti.

Reimond Manco lloró tras entrevista en Magaly

Este jueves 16 de abril, un día después de la entrevista, el programa de Magaly Medina compartió imágenes inéditas del momento exacto en que Reimond Manco se derrumba tras anunciar el final de su matrimonio debido a su infidelidad.

"Reimond Manco vino ayer y, después de pedir perdón públicamente a sus hijos, a la hora que terminó la entrevista, él se derrumbó y lloró. Las cámaras aquí nunca se apagan, como en cualquier set de televisión. Así terminó esa entrevista", comentó la conductora antes de compartir el reportaje.

En dicho video, se aprecia al 'ex Jotita' sin poder contener las lágrimas, tomando agua e intentando calmarse luego de haber confesado que mantuvo conversaciones comprometedoras con otras mujeres a espaldas de su esposa. Incluso, la 'Urraca', al ver su estado, empieza a hablarle y le hace una reflexión.

"Hay que saber cuando uno se está comportando de una manera incorrecta", se le escucha decir a Magaly Medina, a lo que el exfutbolista, visiblemente afectado, responde con un débil "sí".

La escena dejó ver el lado más vulnerable de Reimond Manco tras la confesión que marcó el quiebre definitivo de su relación con Lilia Moretti. Entre lágrimas, el exfutbolista evidenció el peso de sus errores y el impacto que tuvieron en su vida familiar, dejando en claro que su matrimonio atraviesa un punto sin retorno.

Esposa de Reimond Manco le manda conmovedor mensaje

Lilia Moretti, quien tomó la decisión de poner fin al matrimonio, se pronunció con una carta abierta en redes sociales, donde le dedicó emotivas palabras a su aún esposo. En el mensaje, recordó los años compartidos y todo lo que construyeron juntos.

"Hoy quiero escribirte desde el amor que nos han dejado estos 12 años compartidos. Hemos vivido momentos maravillosos, construido recuerdos que nadie nos podrá quitar y, como toda pareja, también atravesamos dificultades", expresó.

Pese a la traición, la madre de los hijos del jugador dejó en claro que seguirán siendo una familia y que el vínculo no se romperá por completo. Además, aseguró que no lo dejará solo en este proceso.

"Hoy, más allá de cualquier circunstancia, quiero que tengas claro que no estás solo. Tus hijos, tu madre, tus hermanas, mi madre y yo siempre seremos parte de tu apoyo", agregó.

De esta manera, la historia entre Lilia Moretti y Reimond Manco llega a su fin tras la infidelidad. Mientras él enfrenta las consecuencias de sus actos, ella optó por cerrar este capítulo con un mensaje de respeto y madurez.