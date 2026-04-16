Reimond Manco negó infidelidad antes de que aparecieran más pruebas: "No me fijaría en ella"

Reimond Manco vuelve a estar en el ojo de la tormenta. El exfutbolista se pronunció en "América Hoy" tras ser acusado por una mujer de mantener chats comprometedores, pero lo que más ha llamado la atención es que negó todo antes de que aparecieran más pruebas.

Reimond Manco lo negó todo antes de que aparecieran más pruebas

Reimond Manco vuelve a estar en el centro de la polémica. El exfutbolista habló en un inicio para defenderse de una acusación por chats comprometidos con una mujer, pero sus palabras hoy generan más ruido, ya que después terminaría aceptando su infidelidad.

Con el pasar de las horas, el escándalo creció, aparecieron más versiones y finalmente él terminó aceptando que sí fue infiel, lo que llevó a que su esposa decidiera ponerle fin a su matrimonio. En una entrevista con "América Hoy", Manco se mostró sorprendido por la acusación y aseguró que todo estaba fuera de contexto.

"No puedo entender el por qué ella puede hacer eso. La verdad me ha dejado frío. Generar estas conversaciones, tergiversar las cosas, sacarlas de contexto", dijo el exjugador.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando habló directamente sobre la mujer que lo acusaba, marcando distancia de forma clara. Además, negó tajantemente cualquier tipo de encuentro o relación más allá de mensajes.

"Y si yo estuviera en una cosa así, sería una persona en la cual yo no me fijaría, ¿no? Con todo el respeto lo digo. O sea, no es físicamente, pues no es de mi agrado", agregó. "(¿Tú nunca la invitaste o nunca la citaste o invitaste a un hotel?) No, no, no, no, no. Nunca, para nada. (¿Tú has tenido un encuentro carnal con esta señora?) No, nunca, nunca", afirmó.

@ameg_pe 16.04.26 | Reimond Manco negó infidelidad antes de que aparecieran más pruebas. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Manco también intentó explicar el origen del material que se filtró, señalando que todo vendría de un grupo privado. Incluso dijo que no sabía que la mujer tenía acceso a ese grupo, lo que, según él, habría originado la filtración.

"Yo, nosotros, yo tengo muchos grupos de WhatsApp. Hay un grupo específico donde éramos puros hombres. Nos mandábamos... Nos mandábamos videos para ver una sola vez, así... Pero yo no sabía realmente que ella estaba en ese grupo. Ella ayer también me dijo: 'Reymond, yo estaba en ese grupo. De ahí saqué los videos'", comentó.

Pide perdón, pero se defiende

A pesar de negar todo en ese momento, el exjugador sí pidió disculpas a su familia por la situación y reconoció el impacto que esto generó públicamente. Además, lamentó el daño causado a su entorno más cercano.

"A mi esposa pedirle, obviamente, perdón por la vergüenza pública. O sea, a ver... El perdón por la vergüenza que le ha hecho pasar a ella, a mis hijos. Pero también hay cosas que yo no puedo manejar. O sea, yo no puedo decidir sobre la vida de otros, en que hagan este tipo de daño", afirmó.

Sin embargo, también dejó en claro que, en ese instante, sentía que no había hecho algo grave y que su error habría sido confiar en otras personas. Incluso, sostuvo que buscaría aclarar la situación directamente con su esposa.

"(¿Vas a luchar por tu familia?) Lo que pasa es que la palabra luchar sería aceptar de que yo he cometido algún error, de que yo la he fregado. Y bueno, quizá la fregué en confiar en personas que al final te pagan así. Pero de otra manera, no. Yo obviamente voy a hablar con mi esposa, voy a explicarle, contarle lo que sucedió realmente. Yo tengo la conciencia limpia y tranquila", expresó.

En conclusión, el caso de Reimond Manco ha sido uno de los más comentados en los últimos días. Primero negó todo, luego pidió disculpas y finalmente terminó aceptando su error. Este cambio de versión no solo generó críticas, sino que también impactó directamente en su familia, marcando el final de su matrimonio.