Mujer delata a Reimond Manco siendo infiel a su esposa y da pruebas: "Me ha enviado packs"

A pesar de que en setiembre de 2025, Reimond Manco afirmaba haber cambiado por su familia y esposa convenciendo incluso a Magaly Medina, ha salido ahora una mujer donde lo expone por las conversaciones subidas de tono que han tenido desde el año pasado.

Reimond Manco no ha cambiado

Magaly Medina revela que Maydiel es la mujer que ha salido a delatar a Reimond Manco en una entrevista. Afirma que lo conoció en octubre de 2025 por una transmisión en vivo. Aunque iniciaron como amigos, al poco tiempo el expelotero daba señales que quería algo más.

"Desde el inicio notaba cierto coqueteo, yo tenía la imagen de que era una persona que había cambiado, que se había enfocado en su esposa, pero a las semanas fue más explícito, ya me comenzó a pulsear", expresó.

Según relata la joven, el expelotero le escribía de madrugada cuando su esposa se encontraba dormida y afirmaba tener todo controlado. En las conversaciones que mostraba la joven, Manco afirmaba que su pareja no le revisaba el celular y que por seguridad él borraba todo.

"Mensajes en la madrugada porque él me decía que su esposa estaba durmiendo, le decía 'oye por qué me escribes esto, tu esposa va a ver, no quiero problemas', me decía 'tengo todo bajo control, manejamos una relación bien 'open', ella no va a ver nada, además está durmiendo'", señaló.

No sería la única

Así mismo, Maydiel afirma que tras conversar por mucho tiempo, Reimond Manco le pedía que se encontraran en algún lugar, pero que nunca se dio a dar.

"Luego quiso encontrarse conmigo en un hotel, en mi casa también, se iba de viaje y pasaba por el aeropuerto, yo estaba cerca. Quería consolidar lo que hablábamos, quería masajes", cuenta.

Además, la joven afirma que conoce la familia del expelotero porque ha estado presente en varios eventos y donaciones por Navidad, pero decide aconsejar a su esposa porque afirma no ser la única.

"Conozco a su esposa, sus hijos, su suegra y a su mamá. Que abra los ojos, es una buena mujer por lo que sé de la misma boca de él, pero él sabe que hay varias chicas que sí han caído porque las conozco. Ya me cansé de guardar el secretito, él no ha cambiado, sigue siendo el mismo de antes", sentenció.

De esta manera, la joven Maydiel afirma que Reimond Manco no ha cambiado y que sigue en las mismas andanzas de años atrás. Además, que el expelotero tendría muchas más jovencitas que habrían caído con él por medio de conversaciones.