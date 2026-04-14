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María Pía Vallejos advierte a Maju y defiende su relación con Gustavo Salcedo: "Que no se meta conmigo"

María Pía Vallejos respondió con un fuerte mensaje a Maju Mantilla, tras considerar que intentó "invalidar" su vínculo con Gustavo Salcedo.

María Pía Vallejos respondió tras declaraciones de Maju Mantilla sobre Gustavo Salcedo.
María Pía Vallejos respondió tras declaraciones de Maju Mantilla sobre Gustavo Salcedo. (Composición Karibeña)
14/04/2026

La polémica entre Maju Mantilla, Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos sigue creciendo, especialmente luego de que la exreina de belleza negara un vínculo entre su aún esposo y la veterinaria. Ante esto, María Pía salió al frente para reafirmar su relación con el deportista.

María Pía Vallejos responde a Maju Mantilla

Maju Mantilla sorprendió al asegurar que Gustavo Salcedo no estaría saliendo con María Pía Vallejos, señalando que todo se trataría de un malentendido y que en el pasado sí tuvieron un vínculo, pero actualmente no.

Ante estas declaraciones, el programa 'Amor y Fuego' buscó a María Pía Vallejos para recoger su versión sobre lo dicho por la exreina de belleza. La joven veterinaria se mostró tranquila y afirmó tener confianza en el deportista con el que, según dijo, sí mantiene una relación.

"Ella puede decir lo que quiera, pero que no se meta conmigo. Al final yo sé cómo son las cosas, confío en Gustavo y nada más", declaró al inicio.

Como se recuerda, días antes Gustavo Salcedo fue captado saliendo del edificio de María Pía Vallejos y, al ser consultado por la prensa, confirmó que estaban saliendo. Sin embargo, posteriormente Maju aseguró que aún tenía comunicación con él, que él le contaba todo y dejó entrever que podrían retomar su relación como pareja. 

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Tras ello, María Pía volvió a confirmar su relación con Gustavo Salcedo y cuestionó las declaraciones de la conductora, poniendo en duda sus intenciones.

"Yo no sé qué pueda pasar por su cabeza. No me incomoda porque yo estoy clara en lo que Gustavo quiere, entonces cuando una persona está segura donde está parada, no tiene por qué estar reafirmándolo", contestó la joven veterinaria.

@farandula.lorcha ¡Ya no se queda callada! 🫢🔥 #farandulalorcha #mariapia #majumantilla #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

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María Pía Vallejos descartó relación abierta con Gustavo Salcedo

En otro momento, María Pía Vallejos señaló que fue Gustavo Salcedo quien la buscó y empezó el acercamiento, por lo que consideró que Maju Mantilla no debería opinar sobre ella ni involucrarse en el tema, y que cualquier explicación debería pedírsela directamente a él.

"La señora no tiene por qué meterse conmigo. Mi vínculo es con Gustavo, no es con ella; si es que ella quiere pedir algún tipo de aclaración o qué sé yo, que se lo haga a Gustavo, no tiene por qué estar dando ese tipo de mensajes a nivel nacional, a mi parecer invalidándome, eso es lo que he sentido", sentenció.

Asimismo, la veterinaria precisó que no mantiene una relación "abierta" ni ha aceptado ser parte de una situación de tres, dejando en claro que su vínculo con el atleta es estable y que ambos atraviesan una etapa tranquila juntos.

"No es ninguna relación abierta, no es ninguna relación de tres, yo jamás me prestaría a una relación de tres (...) Quién está en esta situación es Gustavo y yo, y yo estoy decidiendo 100% consciente mantenerme acá, él también, y nada, simplemente queremos que pase esto y poder disfrutar de esta etapa tan bonita que estamos viviendo", concluyó.

En conclusión, María Pía Vallejos confirmó su relación con Gustavo Salcedo en medio de las declaraciones de Maju Mantilla, descartando cualquier vínculo de tipo abierto o situación paralela. La joven veterinaria también cuestionó la actitud de la conductora, al considerar que habría intentado minimizar su actual vínculo con el deportista.

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