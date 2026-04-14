Melissa Klug afirma que confía nuevamente en Jesús Barco: "Ha estado haciendo las cosas bien"

Como se recuerda, Melissa Klug estuvo como participante en 'La Granja VIP' y su pareja Jesús Barco también, aunque ambos se fueron continuamente, el pelotero salió una semana antes que ella. A pesar de su ampay en el 2025, la madre de Samahara señala que confía en él.

Melissa Klug confía en Jesús Barco

La artista Melissa Klug estuvo en una entrevista con Samuel Suárez de Instarándula, quien también es panelista en el programa reality 'La Granja VIP'. Es así como le preguntó directamente sobre cómo lleva su relación con el padre de su última hija, Jesús Barco, mientras ella estaba encerrada.

"Obviamente estaba incomunicada y no sabía nada de él ni de mis hijos, pero confío en él. Sé que ha estado haciendo las cosas bien, más le vale", expresó.

Entre broma menciona que tendría más cámaras en su casa que el mismo reality y tras su salida habría chequeado que el pelotero se haya portado bien en su ausencia y con el cuidado de su pequeña.

"Esa casa tendrá cámaras", le menciona Samuel, y Melissa Klug responde entre risas y broma: "Hartas cámaras, no te imaginas, más que 'La Granja'".

¿Qué lo separó?

El futbolista Jesús Barco, pareja y prometido de Melissa Klug, fue captado disfrutando de un día de piscina junto a dos mujeres y sus compañeros futbolistas en Huánuco. Las imágenes fueron difundidas por el programa "Magaly TV La Firme" y causaron revuelo entre los seguidores de la 'Blanca de Chucuito'.

En las imágenes se ve a Barco, junto a Carlos Ascues y Alexi 'la Hiena' Gómez, relajándose y tomando cervezas con chicas desconocidas en el club Mistika, un local con piscina ubicado en Huánuco. Según el programa, las grabaciones fueron hechas el pasado 20 de septiembre, durante lo que parecía ser un día libre para los futbolistas.

Ante esto la madre de Samahara Lobatón decidió separarse del padre de su última hija, pero a las semanas parece que el mismo pelotero hacía puntos para poder retomar su familia. Es así como reaparecieron nuevamente juntos en las redes sociales en febrero de 2026.

De esta manera, Melissa Klug parece que ha perdonado a Jesús Barco por su ampay con mujeres en una piscina y ahora, estaría confiando en él nuevamente. Ya que mencionó que a pesar de haber estado encerrada en 'La Granja VIP', el pelotero se habría portado bien en su ausencia cuidando de su pequeña hija juntos.