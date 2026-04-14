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Pamela López tendrá que pagar reparación civil por hablar de Christian Cueva en 'La Granja VIP'

La influencer Pamela López cuenta se acaba de enterar que tendrá que pagar a Christian Cueva por haber hablado de él en el programa reality.

Pamela López tendrá que pagar reparación civil por hablar de Christian Cueva
Pamela López tendrá que pagar reparación civil por hablar de Christian Cueva (Composición Karibeña)
14/04/2026

Como se recuerda, antes de que Pamela López ingresara a 'La Granja VIP', tenía muchos problemas legales con Christian Cueva y ambos recibieron restricciones para no hablar uno del otro. Ahora, la influencer afirma que no midió lo que habló en el programa reality y tendrá que pagar una reparación civil. 

Pamela López pagará reparación civil por hablar de Cueva

Cuando Shirley Arica se acerca a Pamela López para aclarar su reciente pelea, la influencer decidió contar también lo que se había enterado al salir el pasado domingo para las votaciones. La pareja de Paul Michael contó que tendrá que pagar una reparación civil por hablar de su ex Christian Cueva, padre de sus tres menores hijos. 

Hace meses, tanto Pamela como Cueva tenían prohibido mencionarse el uno sobre el otro en ningún medio ya sea de manera directa o indirecta. Esta información ya lo conocía la 'KittyPam' antes de ingresar al reality, pero al ser consultada por Pati Lorena en la primera semana de 'La Granja VIP' no dudó en hablar de él y incluso apodarlo como 'cacas'. 

"Yo soy bastante confiada y empecé a hablar, por eso me he ganado una m*** afuera que ayer me he enterado, tengo que pagar una reparación civil por esa entrevista (a Paty). A pesar de que no referí con nombres y apellidos, sino con un apelativo porque mi restricción es 'ni directa ni indirectamente'", declaró la influencer. 

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¿Qué dijo?

Pamela López menciona que pagará por haber hablado de Christian Cueva en la primera semana tras la consulta de Paty Lorena y cómo se conocieron. Aunque solo contó cómo el pelotero la conquistó y su familia de él no la aprobaba, también hubo otros momentos donde la influencer se refería al 'Aladino'.

La 'KittyPam' también ha contado las agresiones que sufrió de parte del padre de sus hijos, sobre problemas de la pensión sobre sus hijos y el tema del divorcio, asuntos legales que meses atrás fue advertida que tenía prohibido hablar a cualquier medio y lo contó todo durante una emisión del programa en vivo en 'La Granja VIP'. 

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De esta manera, Pamela López tendría las manos atadas sobre este asunto y tendrá que pagar la reparación civil por haber infringido con la prohibición que tiene de hablar de Christian Cueva en cualquier medio. Aunque la influencer culpa a Pati Lorena de haber hablado de él en el programa reality por sus preguntas. 

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