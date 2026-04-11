Pati Lorena asegura tener imágenes de Sheyla Rojas con figura de la farándula: "Creo que nadie sabe"

Un momento inesperado se vivió en el reality cuando Pati Lorena soltó una confesión que dejó a todos con la boca abierta. Durante una conversación dentro de "La Granja VIP", la exproductora aseguró que tiene imágenes de Sheyla Rojas con un conocido personaje de la farándula.

¿Sheyla Rojas salió con reconocido personaje de la farándula?

Lo que parecía una conversación tranquila terminó en tremenda bomba televisiva. Pati Lorena sorprendió a todos en "La Granja VIP" al soltar una revelación que dejó helados a sus compañeros. Según contó, tendría en su poder un video relacionado con Sheyla Rojas, lo que de inmediato encendió la polémica dentro del reality y también en redes sociales.

Todo empezó en medio de una charla casual. Sin previo aviso, Pati soltó una frase que llamó la atención de todos.

"Te voy a contar que creo que nadie sabe", dijo Pati Lorena, generando tensión en el ambiente. Luego, mencionó directamente a la modelo: "Sheyla Rojas". Pero eso no fue todo, ya que también dejó entrever un nombre conocido del espectáculo: "Salió con Jefferson Farfán", agregó, según los subtítulos que pusieron en el programa "La Granja VIP", dejando a más de uno sorprendido.

Sin embargo, lo que realmente encendió la polémica fue su siguiente declaración, donde aseguró tener material que nadie imaginaba. La exproductora fue clara y no dudó en afirmar lo que tenía.

"Yo tengo un video de la cámara de su casa que ella me envió", expresó delante de Melissa Klug, Samahara Lobatón, Pablo Heredia y Melissa Klug.

Sus palabras generaron un silencio incómodo entre los presentes. Nadie esperaba una afirmación así, menos en plena convivencia del reality. Aunque no dio más detalles, la sola mención del video fue suficiente para que todos comenzaran a especular.

Reacciones en vivo

Las reacciones no se hicieron esperar. Samahara Lobatón fue una de las primeras en responder. Y lanzó una frase que generó aún más controversia.

"Eso ya sabemos hija", dijo sin rodeos, dejando entrever que el tema no sería tan nuevo como parecía. Tras la revelación de que Pati Lorena tendría un video, Samahara comentó: "Es del pueblo, baño público", comentó, causando sorpresa entre los presentes.

Pati Lorena sorprendió al revelar una conversación privada que habría tenido sobre este tema. Sus declaraciones dejaron entrever que estuvo al tanto de lo que pasaba en ese momento.

"Después de Advíncula... Y yo tengo un video que ella me contaba y me decía qué hago, esto, que no sé cuánto. O sea, qué le digo...", afirmó Pati Lorena en "La Granja VIP".

En conclusión, las declaraciones de Pati Lorena han vuelto a poner el nombre de Sheyla Rojas en el centro de la polémica, generando todo tipo de reacciones dentro y fuera del reality. Aunque por ahora no hay pruebas públicas, el supuesto video ha despertado curiosidad y especulaciones. Todo indica que este tema seguirá dando de qué hablar en la farándula.