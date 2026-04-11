Melissa Klug pide justicia tras fuerte confesión de Samahara sobre Bryan: "Ahora sí tomen las medidas"

Un momento fuerte se vivió en "La Granja VIP" luego de que Samahara Lobatón contara un episodio de violencia que marcó su vida: la agresión de Bryan Torres. Tras esta confesión, su madre, Melissa Klug, no se quedó callada y salió a exigir justicia. La popular 'Blanca de Chucuito' lanzó un mensaje directo a las autoridades para que actúen.

Melissa Klug exige justicia tras confesión de Samahara sobre Bryan

Samahara Lobatón contó detalles de la agresión que sufrió de Bryan Torres en "La Granja VIP" y su testimonio generó una reacción inmediata de su mamá, Melissa Klug, quien decidió hablar. La empresaria no solo mostró su dolor como madre, sino que también pidió que las autoridades actúen de una vez. Para ella, lo que vivió su hija no puede quedar así.

Melissa contó que cuando se enteró de lo que pasaba, no dudó en actuar. Incluso dejó en claro que hizo todo lo posible para proteger a su hija desde el primer momento.

"Yo cuando me enteré porque no fue de su boca, lo primero que hice fue correr a ponerle una denuncia... Lamentablemente este país demora, imagínate que yo siendo pública pedía a todos los medios que me ayuden porque ella estaba sometida y cegada porque lo tenía al verdugo a su lado", expresó.

Sus palabras reflejan la impotencia que sintió en ese momento. Además, dejó claro que nunca bajó los brazos. La 'Blanca de Chucuito' también contó que trató de convencer a Samahara para que hablara y denunciara, pero no fue fácil.

"Le rogué, le lloré, le supliqué, no sabes todo lo que llegué a hacer para que ella por favor lo denunciara. Gracias a Dios lo ha contado acá y ya pueden tener el testimonio y ahora sí tomar las medidas. Y tiene que actuar porque los fiscales me quitaron porque fui yo la que denunció", dijo.

Incluso, recordó la frase que le repetía una y otra vez para hacerla reaccionar, dejando ver lo preocupada que estaba por la situación. Además, explicó que intentaba hacerla reflexionar poniéndose en el lugar de madre.

"Simplemente le repetía mil veces a Samahara 'Samahara por favor piensa que puede ser una de tus hijas, ¿qué harías?'", contó. "Si ella me lo hubiera contado en el momento que yo lo vi, yo estaría ahorita...", agregó Melissa. "Ni lo digas, Melissa", acotó Yaco Eskenazi.

Youna, un apoyo clave

En medio de todo este dolor, Melissa también destacó el apoyo de Youna, quien estuvo presente en un momento complicado. Para ella, lo más importante es que su hija salga adelante y encuentre tranquilidad.

"Gracias a Dios apareció Youna como un ángel y se están curando, se necesitaban porque él también está pasando un proceso difícil", afirmó. "Yo quiero la felicidad de mi hija y ese hombre no se la va a dar", agregó con firmeza.

El fuerte testimonio de Samahara Lobatón

Por su parte, Samahara Lobatón impactó a todos con su relato. La joven no dudó en contar lo que vivió. Además, explicó cómo enfrentó ese momento tan difícil.

"Él me dice clarito en la oreja, en el video que tiene audio se escucha: 'Yo te voy a mat*r'. Él no me pega en ese video, él me ahoga. Me quería mat*r", reveló. "Yo me estaba ahogando y no quería hablar porque gastaba aire, entonces aguantaba la respiración", contó.

En conclusión, Melissa Klug decidió alzar su voz tras la confesión de Samahara Lobatón sobre la agresión de Bryan Torres. Hoy, su pedido es claro: justicia y protección. Mientras tanto, madre e hija buscan sanar y seguir adelante, apoyándose más que nunca.