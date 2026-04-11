Samahara Lobatón sorprende al revelar detalles de la agresión que sufrió de Bryan Torres: ¿Qué dijo?

La convivencia en "La Granja VIP" volvió al centro de la polémica tras una impactante confesión de Samahara Lobatón. En una conversación con Shirley Arica, reveló detalles de la agresión física que sufrió por parte de su expareja Bryan Torres, un hecho registrado en cámaras.

Samahara Lobatón revela episodio de violencia

Durante el diálogo dentro del programa, Samahara Lobatón narró con crudeza uno de los momentos más traumáticos de su vida. La joven aseguró que el ataque ocurrió en su habitación y que, lejos de tratarse de una simple discusión, temió por su vida.

"Él me dice clarito en la oreja, en el video que tiene audio se escucha: 'Yo te voy a matar'. Él no me pega en ese video, él me ahoga. Me quería matar", relató Lobatón en "La Granja VIP".

La influencer explicó que, en medio del ataque, optó por guardar silencio para no perder aire mientras era asfixiada. "Yo me estaba ahogando y no quería hablar porque gastaba aire, entonces aguantaba la respiración", añadió, describiendo la desesperación que vivió en ese instante.

En su testimonio, también reconoció que permaneció en esa relación por el deseo de mantener una familia unida, aunque con el tiempo entendió que esa decisión tuvo consecuencias devastadoras.

"Estaba cegada por querer tener a mi familia. Esa h*** me destruyó y mis hijos no merecían y no merecen un ambiente así. Pidió perdón por Navidad, pero es un ogro", expresó con evidente indignación.

Asimismo, la influencer reveló que este no fue un hecho aislado. Según contó, las agresiones comenzaron a repetirse con el paso del tiempo, especialmente después de que su expareja se enterara de su segundo embarazo.

"Una vez como que me golpeó en la cabeza. Me pidió perdón, me juró que no me volvería a tocar y lo disculpé. Luego volvió a pegarme como a los cuatro meses", manifestó.

Reflexión tras su testimonio en vivo

Tras la difusión de estas declaraciones en la transmisión 24/7 del reality, la conductora Ethel Pozo se comunicó con Samahara Lobatón para abordar el impacto de sus palabras. En ese contexto, la influencer aprovechó para enviar un mensaje de reflexión dirigido a quienes atraviesan situaciones similares.

"El amor no debe de doler cuando el amor duele es por que estas en el lugar incorrecto y el cegarse cuando somos jovenes en querer formar una familia te llega a romper y uno no tiene por que pedronar ni una tración ni una levantada de mano y esta bien ser una famailia de 4 como en mi caso que tengo mis tres hijos", expresó.

Sus declaraciones evidencian un proceso personal de aprendizaje y reconstrucción, en el que ahora prioriza su bienestar y el de sus hijos. Además, su testimonio pone en relieve la importancia de identificar señales de violencia y tomar decisiones que permitan salir de entornos dañinos.

En conclusión, la confesión de Samahara Lobatón en La Granja VIP marca un quiebre en la narrativa del programa, al pasar de conflictos cotidianos a una problemática más profunda. Su relato impactó a la audiencia y abrió un espacio de reflexión sobre la violencia de pareja y sus consecuencias.