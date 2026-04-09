Youna confirma que envió las flores a Samahara Lobatón donde le propuso casarse ¿Habrá boda?

En el reality de 'La Granja VIP', Samahara Lobatón ha tenido algunas confrontaciones con algunos de los participantes causando que Youna no esté de acuerdo. Aún así, el joven sorprendió a la influencer con un detalle y propuesta de matrimonio, pero el público dudó que sea realmente de él y dedició salir a aclarar todo.

Youna confirma que coordinó detalle para Samahara

Aunque Youna siempre estuvo apoyando para que Samahara Lobatón no sea eliminada del reality 'La Granja VIP', no estuvo de acuerdo con las últimas peleas donde ha estado presenta la hija de Melissa Klug. Por ello, muchos pensaron que el joven le estaba retirando su apoyo.

Por eso, cuando llegó una sorpresa de parte de Youna al programa para Lobatón, Samuel Suárez dudó si sea realmente de él y que probablemente sea de los mismos seguidores tratando de hacer una broma. Muy lejos de desanimar al público, el joven reveló que él mismo coordinó la entrega de las rosas y el mensaje con la propuesta.

"Sí, fui yo, tranquilo. Todos piensan que yo recién me entero de eso, pero como no quería aclarar nada, mejor te lo mando y tú lo aclaras", declaró.

Historia de Youna

Samahara Lobatón se emociona por detalle de su ex

En la 'Granja VIP', Samahara Lobatón se encontraba conversando con Gabriela Herrera y Shirley Arica cuando es llamada para recibir un detalle de una persona en el exterior. Se trataba de un ramo de rosas moradas que la influencer le encantó, pero se emocionó mucho más al leer el mensaje que contenía.

Este bello detalle fue de parte de su expareja y padre de su hija mayor, Youna. Como se recuerda, ambos mostraron tener una relación muy cercana, donde sus fans esperan que vuelvan a estar juntos y ahora, podría estar más cercana ese deseo por la propuesta del joven.

"Te amo amor, te estoy esperando para casarnos", decía el mensaje del joven, y Samahara muy emocionada responde: "Te amo Youna".

Gabriela Herrera y Shirley Arica empezaron a comentar señalando a Samahara Lobatón que las invite a su próxima boda. La joven influencer regresó dentro de la casa luciendo muy emocionada por el bello detalle.

De esta manera, Samahara Lobatón está más emocionada que nunca de haber recibido aquel detalle del padre de su hija mayor. Así mismo, ante las dudas del público, Youna confirmó que efectivamente él fue quien coordinó todo para enviar flores con el mensaje de propuesta a la influencer.