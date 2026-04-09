Melissa Klug arremete contra Pamela López tras nominación en 'La Granja VIP': "Se burló de lo que le pasó a mi hija"

Las tensiones en 'La Granja VIP' continúan al límite. Esta vez, Pamela López decidió nominar a Melissa Klug durante el 'careo', desatando una fuerte reacción de la chalaca. La empresaria no dudó en responder con duros cuestionamientos. ¿Qué pasó exactamente?

Melissa Klug y Pamela López vuelven a enfrentarse

Siguiendo la dinámica de 'La Granja VIP', los participantes tuvieron que trazar sus propias estrategias para emitir sus votaciones y definir quién quedaría nominada. En ese contexto, Pamela López, integrante del grupo 'Los Reales', decidió votar en contra de Melissa Klug.

La trujillana fue directa al explicar que su decisión no respondía únicamente a un tema de juego, sino también a la convivencia dentro del reality. Según indicó, la presencia de Klug habría intensificado los conflictos, haciendo referencia al comportamiento de su hija Samahara Lobatón, quien no ha dudado en lanzar insultos tanto hacia ella como a Paul Michael.

"Me gustaría decir que es por estrategia, pero no es así. Desde el respeto y con toda honestidad te nomino porque entendí que tu presencia en esta casa, el ingreso era para poner paños fríos a la situación que ya estábamos viviendo. Sin embargo, considero que no. Básicamente por eso", mencionó Pamela López.

Tras escuchar la nominación, Melissa Klug reaccionó de inmediato y arremetió contra la expareja de Christian Cueva con una fuerte acusación, señalando que se habría burlado de un tema delicado relacionado con su hija.

"Qué le voy a decir a una persona que hace unos días se burló de lo que le pasó a mi hija que casi se muere en una operación", fue la respuesta de la chalaca.

Como se recuerda, Pamela López, Paul Michael, Samahara Lobatón y Shirley Arica protagonizaron una acalorada discusión que se originó por unas bolsas de basura. Durante el enfrentamiento, la hija de Klug lanzó comentarios sobre las operaciones estéticas de Pamela, lo que provocó que ella le recordara el episodio de mala praxis que casi le cuesta la vida.

Melissa Klug no quiere conciliar con Pamela López

Durante una entrevista en el segmento 'Corazón de granjero' de La Granja VIP, Melissa Klug se pronunció sobre su fuerte enemistad con Pamela López. La 'Blanca de Chucuito' aseguró que nunca tuvo un affaire con Christian Cueva y señaló que la trujillana la estaría usando para facturar con un tema que, según ella, no tiene pruebas.

En ese sentido, Klug fue tajante al afirmar que no existe posibilidad de una reconciliación, ya que considera que a López le conviene mantener viva la polémica por exposición mediática.

"Porque a ella no le conviene [arreglar el tema]. Ella va a seguir facturando con esto. Aquí y saliendo. ¿No ves que ya lo hizo año y medio? A ella le conviene más hablar y seguir hablando de eso que ya parar el tema", declaró.

En conclusión, la tensión entre Pamela López y Melissa Klug parece no tener solución. La nominación dentro de La Granja VIP no hizo más que reavivar el conflicto, evidenciando que la trujillana no desea mantener una convivencia con la madre de Samahara Lobatón.