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¿Se viene la boda?

Melissa Klug da su bendición a Samahara Lobatón y Youna tras pedida: "Si él la va hacer feliz, yo feliz"

Melissa Klug sorprendió al respaldar la pedida de matrimonio de Youna a Samahara Lobatón. Además, dejó claro que solo quiere ver feliz a su hija.

Melissa Klug apoya pedida de matrimonio de Youna a Samahara Lobatón.
Melissa Klug apoya pedida de matrimonio de Youna a Samahara Lobatón. (Composición Karibeña)
09/04/2026

Melissa Klug impactó al opinar sobre la relación de su hija Samahara Lobatón con Youna, luego de que él le pidiera matrimonio en plena participación de la joven en "La Granja VIP". La popular 'Blanca de Chucuito' dejó en claro que lo más importante para ella es la felicidad de su hija. Y aunque en el pasado hubo polémicas, ahora ve con buenos ojos esta nueva etapa en la pareja.

Melissa Klug de acuerdo con pedida de Youna a Samahara Lobatón

Melissa Klug sorprendió al pronunciarse sobre la relación de su hija Samahara Lobatón con Youna. Esto luego de que él le pidiera matrimonio en pleno reality "La Granja VIP", generando todo tipo de reacciones.

Lejos de oponerse, la 'Blanca de Chucuito' dejó claro que hoy su postura es distinta. Para ella, lo más importante es ver feliz a su hija, más allá de lo que haya pasado antes. Melissa fue directa y sincera al hablar de esta posible boda. Sus palabras llamaron la atención porque mostró respaldo total.

"Ya tienen una hija hermosa y si él la va hacer feliz... yo lo único que quiero es que mi hija sea feliz", afirmó.

Con esto, dejó en claro que no se meterá en la decisión de su hija y que respeta su relación. Además, también reflexionó sobre el pasado de ambos. 

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"Yo creo que ya cometieron los errores que tenían que pasar por unirse muy jóvenes y ahora ya están un poco más centrados", comentó.

Melissa Klug también resaltó que ahora la situación es diferente. La pareja ya tiene una hija, lo que hace que todo tenga más peso.

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"Tienen una hija, tienen una linda familia y yo feliz, si él la va hacer feliz, yo feliz", reiteró, reflejando que la familia está dispuesta a apostar por esta nueva oportunidad.

Youna pidió matrimonio a Samahara

Todo comenzó con un momento que se volvió viral. Dentro del reality, Samahara recibió un ramo de flores que la dejó en shock. Pero lo más impactante fue el mensaje que acompañaba el regalo. 

"Te amor mi amor, te estoy esperando para casarnos", leyó emocionada. Sus compañeras no dudaron en reaccionar y hasta hablar de una futura boda. Sin embargo, al inicio muchos dudaron si el detalle era real.

Ante las dudas, el propio Youna decidió salir al frente y aclarar todo. No solo confirmó que él envió las flores, sino que también explicó por qué no habló antes.

@josepastord #greenscreen Esto confirmó!!!😨🔥Ig:josepastord💥 #samaharalobaton #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

"Sí, fui yo, tranquilo. Todos piensan que yo recién me entero de eso, pero como no quería aclarar nada, mejor te lo mando y tú lo aclaras", escribió, quedando claro que la pedida fue totalmente real y que sus intenciones van en serio.

En conclusión, Melissa Klug dejó atrás el pasado y decidió apoyar la relación de su hija Samahara Lobatón. La pedida de matrimonio de Youna marca un nuevo inicio para la pareja, que ahora busca estabilidad y unión. Todo indica que el amor volvió a tomar fuerza y que una boda podría estar más cerca de lo que muchos pensaban.

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