Briela Cirilo desata críticas al rechazar flores de fans en concierto de Corazón Serrano: "Pésima actitud"

La cantante Briela Cirilo, integrante de Corazón Serrano, quedó en el centro de la polémica tras un episodio durante un reciente concierto. La artista de 29 años fue captada rechazando inicialmente un ramo de flores de sus seguidores, lo que desató críticas en redes sociales y abrió el debate sobre su actitud en el escenario.

Briela Cirilo genera críticas por rechazar flores en pleno show

El incidente ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando el animador del grupo, Dani Daniel, entregó un ramo de flores acompañado de un peluche a cada una de las vocalistas de la agrupación. Entre ellas se encontraban Milagros Díaz, Susana Alvarado, Lesly Águila, Kiara Lozano, Cielo Fernández y Briela Cirilo, quienes formaban parte del espectáculo.

Sin embargo, cuando llegó el turno de Cirilo, su reacción sorprendió tanto al público como a sus propias compañeras. En un primer momento, la cantante rechazó el obsequio, lo que generó incomodidad en el escenario. Ante la insistencia del animador, finalmente aceptó los presentes, aunque optó por dejarlos a un lado, sin mostrar mayor entusiasmo.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se aprecia un cambio en el semblante de la artista, lo que intensificó las reacciones de los usuarios. Incluso, se observó que Lesly Águila mostró sorpresa ante la actitud de su compañera mientras sonaba el tema 'El estúpido'.

Las críticas no tardaron en aparecer. Diversos comentarios cuestionaron su comportamiento durante el show.

"Pésima actitud...", "Se le subió los humos", fueron algunos de los mensajes que circularon en plataformas digitales tras la difusión del video. No obstante, algunos usuarios señalaron que todo podría tratarse de una broma previa del animador, lo que habría influido en la reacción de la cantante.

Baile de Briela Cirilo y Cielo Fernández desató comentarios en redes

La polémica surgió luego de que se difundieran imágenes de un concierto en el que Briela Cirilo y Cielo Fernández, cantantes de Corazón Serrano, aparecen cantando y realizando algunos pasos de baile mientras interpretan sus temas. El video no tardó en hacerse viral en plataformas como TikTok y Facebook, y muchos usuarios empezaron a opinar sobre lo que veían en el escenario.

Algunos internautas consideraron que las cantantes se mostraban cansadas o con poco ánimo durante el show. Uno de los comentarios que más se repitió fue el de un usuario que cuestionó la energía que transmitían.

"No son bailarinas pero el animo que lo ponen ufff genera ganar de dormir jaja", escribió un internauta.

Otros comentarios siguieron la misma línea y señalaron que, aunque su función principal es cantar, esperaban ver más entusiasmo en el escenario. Consideraron que la actitud durante el baile no transmitía la misma energía que suele verse en los conciertos.

"No son bailarinas, pero al menos ponerle gracia, alegría, ánimo, parece que les obligarán a estar ahí", opinó otro usuario.

La situación de Briela Cirilo evidencia cómo cada gesto en el escenario puede amplificarse en redes y generar distintas interpretaciones. Mientras algunos critican su actitud, otros buscan contextualizar lo ocurrido. Lo cierto es que la cantante de Corazón Serrano enfrenta un momento de alta exposición mediática que pone bajo lupa su comportamiento.