Said Palao se ausentaría nuevamente de 'EEG' por viaje ¿Se reencontrará con Alejandra Baigorria?

En las últimas semanas, Said Palao no ha estado a gusto en el programa de 'Esto es Guerra' por diferentes motivos. Ahora, reveló a su equipo que no estará para el día de eliminación y que no tema si lo eliminan para siempre.

¿Said Palao ya no estará en 'EEG'?

En la emisión del programa lunes 11 de mayo, Said Palao estuvo nuevamente defendiéndose por las acusaciones e indirectas de sus compañeros sobre la lesión que tuvo y las continuas faltas que ha tenido. Ahora, reveló que no estará presente el miércoles 13 de mayo por motivos personales.

"Si tú no estás en el día de eliminación no podrías regresar nunca más", le dijo Katia, y él respondió: "Sí (¿Estás tranquilo con tu decisión?) Esto es un pedido que hice hace tres meses antes de entrar al programa, no ha sido hace unos días. Ahora, la producción ha determinado que si pides un permiso por más que sea con anticipación, ellos deciden si regresas o no, la culpa no es mía".

Durante su explicación, menciona que efectivamente era un viaje ya programado desde hace muchos meses atrás y que en aquel entonces aceptaron, pero que ahora la producción ha declarado que no dará más permisos a los chicos realitys y corren el riesgo de ser eliminados.

Ante eso, Palao minimizó que le interese ser retirado del programa, ya que aparentemente el chico reality iría a alcanzar a Alejandra Baigorria que se encuentra actualmente en África como parte de una ayuda humanitaria.

Alejandra Baigorria viaja a África

A través de varios videos publicados en sus plataformas digitales, Alejandra Baigorria explicó que su viaje no tiene fines turísticos ni comerciales. Según contó, participará en una misión organizada por la marca de belleza con la que actualmente trabaja como embajadora.

La influencer detalló que la actividad se desarrollará en Malawi, país africano que enfrenta altos índices de desnutrición infantil. Precisamente, ese contexto motivó a la empresa a impulsar una de sus campañas humanitarias más importantes en dicha zona.

Baigorria también explicó que la compañía realiza acciones solidarias mediante la compra de bolsas nutricionales llamadas 'Vitameal', las cuales contienen vitaminas y nutrientes esenciales destinados a niños en situación vulnerable.

De esta manera, Alejandra Baigorria se encuentra en África como apoyo a una ayuda social y al parecer, Said Palao viajaría también para darse el encuentro. Así mismo, señala que 'EEG' no le dio permiso, pero que de igual manera se ausentará y no le interesa si es eliminado.