Kike Suero se quiebra tras muerte de Manolo Rojas: "Tengo la esperanza de que esto sea una pesadilla"

La televisión peruana se ha teñido de luto. El set de 'El Reventonazo de la Chola' se convirtió en el escenario del último adiós a Manolo Rojas, un comediante cuya partida deja un vacío que parece imposible de llenar. Diversos artistas del medio se quebraron en vivo ante el inesperado fallecimiento de la leyenda del humor.

Kike Suero rompe en llanto tras partida de Manolo Rojas

Con lágrimas en los ojos, el elenco de 'El Reventonazo de la Chola' rindió un sentido homenaje al gran Manolo Rojas, tras su fallecimiento el pasado viernes 27 de marzo. Los integrantes del programa se reunieron para rememorar cada instante inolvidable al lado de quien consideraban como parte de su familia.

De todos los testimonios de dolor, destacó el de su compañero de sketches, Kike Suero, quien conmovió profundamente a la audiencia. Frente a las cámaras, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, le dedicó un sentido mensaje de despedida a Manolo Rojas.

Eran como las 10:20 de la noche y me despierta mi señora. Me dice: 'Manolo ha fallecido'. Tengo la esperanza de despertarme mañana y que esto sea una pesadilla" expresó Kike Suero.

Kike Suero se despide de Manolo Rojas. Fuente: América Hoy pic.twitter.com/V4u2UWb2uT — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) March 30, 2026

La incredulidad de Kike Suero es la misma que comparten miles de peruanos ante la partida de Manolo Rojas. Su ausencia deja un vacío profundo, pero tenemos la certeza de que su legado perdurará en la memoria de todos sus seguidores.

Más artistas se despiden de Manolo Rojas

Figuras de la talla de Daniela Darcourt y Bartola se unieron al tributo. La joven cantante, visiblemente conmovida, destacó la calidad humana del humorista: "No hay ser humano que viva más orgulloso de su tierra", afirmó, recordando el profundo amor que Manolo Rojas sentía por su natal Huaral.

Asimismo, se hizo presente su colega Katy Prado, quien destacó el constante apoyo que recibió del artista durante las grabaciones. Por otro lado, la exvedette Silvia Bardales resumió el vínculo que los unía con una frase contundente: "Manolo Rojas para nosotros es nuestra familia".

Finalmente, el programa mostró imágenes de archivo que sacaron risas entre las lágrimas, recordando momentos memorables de su trayectoria. Sin duda, la partida de Manolo Rojas deja un gran vacío en los corazones de todos los peruanos.

En resumen, Kike Suero se quebró profundamente ante la partida de Manolo Rojas. Sus palabras simbolizan el sentir de muchas personas que hoy despiden a uno de los comediantes más queridos del Perú.