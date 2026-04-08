Youna sorprende con propuesta a Samahara Lobatón: "Te estoy esperando para casarnos"

Antes de ingresar al reality 'La Granja VIP', Samahara Lobatón ha tenido una relación muy cercana con Youna donde se dan beso en transmisiones en vivo señalando que se quieren, pero que no son pareja. Ahora, el padre de su hija mayor la sorprendió con bello detalle.

Samahara Lobatón se emociona por detalle de su ex

En la 'Granja VIP', Samahara Lobatón se encontraba conversando con Gabriela Herrera y Shirley Arica cuando es llamada para recibir un detalle de una persona en el exterior. Se trataba de un ramo de rosas moradas que la influencer le encantó, pero se emocionó mucho más al leer el mensaje que contenía.

Este bello detalle fue de parte de su expareja y padre de su hija mayor, Youna. Como se recuerda, ambos mostraron tener una relación muy cercana, donde sus fans esperan que vuelvan a estar juntos y ahora, podría estar más cercana ese deseo por la propuesta del joven.

"Te amo amor, te estoy esperando para casarnos", decía el mensaje del joven, y Samahara muy emocionada responde: "Te amo Youna".

Gabriela Herrera y Shirley Arica empezaron a comentar señalando a Samahara Lobatón que las invite a su próxima boda. La joven influencer regresó dentro de la casa luciendo muy emocionada por el bello detalle.

Youna aclara su posición tras pelea en 'La Granja VIP'

El episodio más comentado ocurrió durante un enfrentamiento entre Samahara y Pamela López, que estuvo a punto de escalar físicamente. Este hecho se suma a otras situaciones conflictivas que han marcado la participación de la influencer en el programa.

A raíz de estas tensiones, surgieron dudas sobre la cercanía y respaldo que Youna brindaba públicamente a Samahara. Su comportamiento en redes sociales y recientes declaraciones reflejan un posicionamiento crítico frente a las actitudes de la influencer.

"Y si Samara pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente. Yo no apoyo", señaló Youna, dejando en claro que no respalda las acciones de Lobatón dentro del reality. "Para toda la gente que dicen, '¿Por qué apoyas a Samara?' Yo no apoyo su mal comportamiento, pero quiero que siga participando porque es la mamá de mi hija y está trabajando simple", añadió.

De esta manera, Youna no apoya los problemas en que Samahara Lobatón estaría metiéndose, pero eso no quita el gran cariño y amor que siente por ella. Tanto así que hoy la sorprendió con un ramo de rosas moradas señalando que la espera para que se puedan casar pronto.