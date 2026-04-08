Stephanie Cayo luce tremendo anillo junto a Alejandro Sanz y enciende rumores de compromiso

¡El amor está más fuerte que nunca! Stephanie Cayo volvió a dar de qué hablar tras celebrar su cumpleaños al lado de Alejandro Sanz. Pero lo que realmente encendió las redes fue un detalle que no pasó desapercibido: un llamativo anillo que muchos ya ven como símbolo de compromiso.

Stephanie Cayo aparece con anillo al lado de Alejandro Sanz

Stephanie Cayo celebró su cumpleaños número 38 por todo lo alto y lo hizo nada menos que junto a Alejandro Sanz. Pero lo que realmente llamó la atención no fue la fiesta, ni la torta, ni los invitados, sino un detalle que dejó a todos hablando: un anillo que la actriz lució en su mano.

Las imágenes se viralizaron rápido en redes sociales. Stephanie apareció sonriente, abrazada del cantante español y mostrando un accesorio que muchos no pasaron por alto. Desde ese momento, los rumores empezaron: ¿se trata de un anillo de compromiso?

Todo indica que la pareja ya no se esconde y vive su romance con más libertad. Incluso, el propio Alejandro Sanz dejó un mensaje que emocionó a todos: "Feliz cumpleaños, Limeña".

El detalle del anillo fue lo que realmente encendió la conversación. Y es que no solo era llamativo, sino que además estaba en el dedo anular, lo que para muchos no es casualidad. En varias fotos del cumpleaños, el accesorio se repite, lo que hace pensar que no se trata de algo cualquiera. Por eso, los seguidores no tardaron en hacerse la gran pregunta: ¿Alejandro Sanz ya le pidió matrimonio?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado nada. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas y han sido suficientes para que el tema se vuelva viral.

La familia Cayo aprueba la relación

Otro punto que refuerza la idea de que la relación va en serio es el respaldo total de la familia de Stephanie. Su hermana, Bárbara Cayo, habló sobre el tema en "América Hoy" y no dudó en mostrar su felicidad. Además, dejó claro que el cantante ya es parte del entorno familiar.

"Ella no quiere exponer mucho nada, pero está muy feliz, vamos a estar muy contentos. Yo estoy muy contenta por ella. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos", dijo.

@ameg_pe 08.04.26 | Stephanie Cayo luce anillo junto a Alejandro Sanz y desata rumores de compromiso. Además, la hermana de la actriz Bárbara Cayo revela que la familia le da la bendición al cantante. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Incluso, Bárbara Cayo contó que ya conoce a Alejandro y que tiene una muy buena impresión de él. Y por si quedaban dudas, también respondió sin rodeos cuando le preguntaron si aprueba la relación.

"(¿Tú ya lo conoces?) A Alejandro, sí, es súper lindo. Así como se ve, es él. Un chico súper amable, súper lindo, súper atento, cariñoso", aseguró. "(¿Aprobado por la familia Cayo, entonces?) Claro, pues. ¿Cómo no lo vamos a aprobar?... Estamos contentos de que esto se haya dado. Sobre todo porque Alejandro es una linda persona y un gran artista. Contentos de que estén dos exitosos", dijo.

Una historia que va tomando forma

Aunque al inicio Stephanie y Alejandro prefirieron mantener su romance en perfil bajo, ahora todo indica que están en una etapa más sólida. Ya no solo se muestran juntos, sino que también reciben el apoyo de sus seres más cercanos. La propia Bárbara dejó entrever que lo suyo ya es más que una simple amistad.

"yo creo que ya tienen una relación, ¿no? Más que amigos. Ellos son quienes tienen que hacerla pública. No me corresponde a mí hacer público nada. Y ese fue el caso, yo sería súper feliz por ellos porque hacen una feliz pareja", señaló Bárbara.

Además, Fiorella Cayo también reaccionó con emoción al ver a su hermana feliz en su publicación junto a Alejandro Sanz. Destacó que Stephanie se siente amada y cuidada.

"¡Qué bello mi amor! Sentirte cuidada y amada y así empieza el cumple con mucha energía bonita", escribió.

En conclusión, aunque no hay confirmación oficial, el anillo, las fotos y las palabras de su familia dejan claro que Stephanie Cayo y Alejandro Sanz están viviendo un momento muy especial. Todo apunta a que la relación va en serio y quién sabe, tal vez pronto haya una gran noticia.