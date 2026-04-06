¡Derrochando amor! Stephanie Cayo celebra su cumpleaños por adelantado junto a Alejandro Sanz

Desde hace semanas, Stephanie Cayo ha sido captada al lado de Alejandro Sanz en sus conciertos y se habla de un nuevo romance entre ellos. Aunque ninguno ha confirmado de manera oficial que están saliendo, ahora la peruana compartió algunas fotografías donde se luce con el cantante español.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz juntos

La actriz Stephanie Cayo sorprendió a sus seguidores al compartir varias imágenes en sus redes sociales, donde se luce con sus amigos y familiares, pero sobre todo con el artista internacional Alejandro Sanz. Aunque el cumpleaños de la peruana es el 8 de abril, decidió celebrarlo por adelantado.

En la primera imagen se puede apreciar que el cantante español disfruta lo que sería una ostra y la peruana está a su lado abrazándolo. La siguiente fotografía llama aún más la atención porque sale entre cortada, pero se puede ver un fuerte abrazo entre ambos y lo que sería un beso.

Después, las siguientes fotografías son de Stephanie Cayo acompañada de sus familiares, soplando las velas de su torta y algunas fotos de Alejandro Sanz en el asado o de fondo, probando algunos de los bocadillos peruanos que también incluyeron.

¿Qué dijo la peruana?

La actriz e influencer peruana Stephanie Cayo se pronunció sobre los rumores que la relacionan con el cantante español Alejandro Sanz. En las últimas semanas, ambos han sido vinculados sentimentalmente tras aparecer juntos en varios conciertos del artista. Tras apariciones en conciertos y un beso en un show, los fans comenzaron a preguntarse si existe un romance entre ellos.

Ante todo el revuelo que se generó, Stephanie decidió pronunciarse sobre el tema durante una entrevista en el programa "Dos Puntos" de Caracol Radio, donde conversó con la periodista Vanessa de la Torre. La actriz fue consultada directamente sobre su cercanía con el cantante español y respondió con tranquilidad.

"(Quiero saber de ese romance porque hay una diferencia de edad importante. ¿Cómo se vive ese amor? ¿Cómo lo está viviendo usted?) Yo estoy muy bien, yo estoy tranquila. (¿Está enamorada?) Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es", dijo la peruana.

De esta manera, Stephanie Cayo ni Alejandro Sanz desean hacerlo público a los medios, pero han estado publicando algunas fotografías de ambos juntos. Es así como la peruana está a punto de celebrar sus 38 años, pero festejó por adelantado su cumpleaños al lado de sus familiares y el reconocido cantante español.